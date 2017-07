Hetente pucolja a konténert Veronka néni

Veronka néni reméli, hogy övék a város legtisztább szemetese. Fotó: Máté Gergely

– Megelégeltem, hogy büdös a kuka nálunk és kukacok vannak benne. Elhatároztam, hogy ez lesz a város legtisztább szemetese – idézte fel Jernei Istvánné Veronka néni, miért döntött úgy hét évvel ezelőtt, hogy minden héten kitakarítja az Árpád utcai társasházuk előtti hulladékgyűjtőt.– Hacsak bele nem fagy a szemét, én mindig kitakarítom, miután elszállították belőle a hulladékot. Utána sietnem kell, mert fél órával később már dobálják is bele a szemetet. A kukát az oldalára tudom borítani, hogy elérjem az alját is – jelentette ki Veronka néni. – Már megedződtem, mert 30 évig dolgoztam kánikulában is raktárosként, téglát is pakoltam. Mióta elkezdtem a kukát rendszeresen takarítani, egy hetet sem hagytam ki – számolt be.– Tiszta is a szemetes környéke, de nagyon sokan járnak a kukához botokkal, szétvágják a szemeteszsákot, összekutyulják benne a szemetet. Az idegesít még nagyon, hogy sokan nem tapossák szét a műanyag flakonokat, és úgy dobják bele. Sokkal helytakarékosabb lenne, ha kilapítva gyűjtenék a palackokat – magyarázta az asszony, akire a vasarhely24.hu figyelt fel.

– Azért dolgozom még mindig, hogy ezt megengedhessem magamnak – mondta internetezés közben. Egy, a házban lakó nénivel együtt szoktak zenét hallgatni a világhálón. – A nyugdíjból erre nem futja, muszáj dolgozni, hogy meg tudjam magamnak engedni – fejtette ki az asszony, aki a saját lépcsőházuk takarítása mellett még két másik belvárosi lépcsőházat tart tisztán. – Ahol még takarítok hajnalban, ott ugyanígy meg szoktam tisztítani a kukákat – tette hozzá.Veronka néninek azonban meg sem kottyan ez a munka. – Nem fárasztó ez! Mindennap korán kelek, délután pedig pihenek. Volt olyan tél pár évvel ezelőtt, amikor a térdig érő havat hajnali kettőtől kezdve lapátoltam. De nem panaszkodom, mert kell a testmozgás – kommentálta Veronka néni.