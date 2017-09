Hétfőre lehet világosság - ígéri az áramszolgáltató: sötétben botorkálnak a Szabadság téren

A Rárósi úton már nincs panasz. Földházi Andrásné Margiték háza előtt sem világított a lámpa egy darabig.

– Este munkából jövet botorkálunk a koromsötétben, kis híján felbukunk. Egyébként is veszélyes a környék – panaszkodott a vásárhelyi Száraz Piroska. A Szabadság téren él, és lépcsőházuk előtt már legalább egy hete nem működik a közvilágítás. A problémát többen is jelezték a DÉMÁSZ-nak.Vecsei Ferenc is a Szabadság téren lakik, és pontosan feljegyezte egyik este, hol hiányos a közvilágítás. Beszámolója szerint például a szervizúton a ház előtt már május óta, több épületnél és a játszótérnél. A 87-es számú társasháznál például hetek óta.

Száraz Piroska mutatja az egyik Szabadság téri lámpát, amelyik nem világít. Fotók: Imre Péter

A Vásárhelyhez tartozó mártélyi Tisza-holtágnál lévő Tisza utcáról és a városban lévő Rárósi útról is jeleztek ilyen problémát. Utóbbinál az Észak utcai találkozástól legalább 4 napig végig sötét volt az utcán. Ott már múlt időben beszélhetünk, két-három napja újra világítanak a lámpatestek. – Ameddig elláttunk, koromsötét volt, kicsit ijesztő és veszélyes volt így közlekedni – mondta Földházi Andrásné Margit. Ezt megerősítette a vele szemben lakó Faragó Istvánné Zsuzsa, hozzátéve: ebből nem sokat érzékelt, mert amikor ment dolgozni, még nem volt, amikor jött a munkából, már nem volt szükség a világításra, hajnalodott.

A Nemzeti Közművek áramszolgáltatójának kommunikációs csoportjától kérdéseinkre a következő válaszokat kaptuk: Vásárhelyen, a Szabadság téren speciális fénycsövek hibásodtak meg, ezek beszerzése folyamatban van. Az önkormányzattal egyeztetve a végleges megoldásig ideiglenes javítást végeznek a DÉMÁSZ szakemberei legkésőbb szeptember 25-éig, vagyis hétfőig. A Rárósi útról és a mártélyi Tisza utcából nem érkezett hibabejelentés a céghez – áll az e-mailben –, de munkatársaik megvizsgálják az érintett helyszíneket, és amennyiben szükséges, elvégzik a javításokat.A DÉMÁSZ ezúton is kéri ügyfeleit, ha közvilágítási hibát észlelnek, jelezzék a cég weboldalán online, vagy telefonon a 62/565-881-es telefonszámon.