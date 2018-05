Hétfőtől Varga Ildikó Vásárhely új jegyzője - Korsós Ágnes betegszabadság alatti kirúgása után üresedett meg a poszt

Mint korábban megírtuk, betegszabadsága alatt mentette fel a város új polgármestere az előző jegyzőt, Korsós Ágnest (2018. március 8.: Először együttműködést kínált a polgármester, majd betegsége alatt felmentették Hódmezővásárhely címzetes főjegyzőjét ). A volt címzetes főjegyző 41 évig dolgozott a vásárhelyi polgármesteri hivatalban. A lapunkhoz is eljuttatott sajtóközleménye szerint Márki-Zay Péter korábban együttműködést ajánlott fel neki, amellyel a főjegyző élni kívánt. A polgármester váratlanul mégis felmentette a főjegyzői feladatai alól. Az erről szóló dokumentumot a betegszabadsága idején kapta meg.A város új jegyzőjét május 7-én nevezte ki Márki-Zay Péter. Ezt A Polgármesteri Hivatal gyorshír szolgálata nevű közösségi oldalon publikálta a város. Varga Ildikó Hódmezővásárhelyen született, és a mai napig ott is él. 1998 és 2001 között a helyi polgármesteri hivatalban dolgozott, majd az algyői önkormányzat csoportvezetője, 2003 és 2017 között pedig jegyzője lett. 2017 júniusától a szegedi polgármesteri hivatal irodavezetőjeként dolgozott.Aljegyzője is lesz a városnak. Az új jegyző feltételezhetően első intézkedései között nevezi ki munkatársát. Tatár Zoltán az április 24-i közgyűlésen ült először a városháza dísztermének pulpitusán. A Fidesz–KDNP-frakció kérésére mutatta be a polgármester. Bejelentette, Tatár Zoltán az aljegyzői posztra jelentkezett. Mivel az aljegyzőt a jegyző nevezheti ki – akkor a poszt még betöltetlen volt –, ezért akkor és az azóta megtartott rendes és rendkívüli közgyűléseken még tanácsadóként ült a polgármester jobbján.