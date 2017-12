Hétszáz gyermeket ajándékoztak meg

– Négy gyereket nevelek egyedül, nagy segítség ez az ajándék – mondta Lázár Lajosné Andrea a vásárhelyi Fekete Sas báltermében szombaton tartott városi gyermekkarácsonyon, miközben a legfiatalabb csemete, az 5 éves Dávid az általa választott tűzoltóautót mutatta.De a 16 éves Lajos, a 14 éves Bettina és a 8 éves Jázmin is talált kedvére valót. Minden gyerek választhatott egy játékot vagy könyvet – labdát és csokit azonban mind a 700 rászoruló fiatal kapott.– A gyerekek díszítik a fenyőt, én pedig 23-án elkezdek sütni-főzni: töltött káposztát, húslevest, rántott húst. A Jézuska 24-én este érkezik, és általában könyvet, játékot hoz nekik – mesélte Andrea.– Február óta vagyunk egyedül, azóta szűnt meg minden kapcsolatunk a férjemmel. Ez lesz az első karácsony, hogy az édesapjuk nem ünnepel velük. Kicsit szomorú lesz, de ők tudják, hogy velem jó... – mondta. Majd hozzátette, szép gesztus az adomány, köszönik, és áldott, boldog karácsonyt kívánnak az önkormányzat dolgozóinak.Szőnyi Andrea is egyedül neveli a 7 éves Ádámot, aki büszkén mutatta az általa készített díszeket, majd egy másik kézművesasztalhoz ülve újabbakat „gyártott" édesanyjával.– A legót választotta, azt is szerette volna a legjobban. Szerintem nem éri meg a karácsonyt, ahogy hazaérünk, rögtön elkezdi szerelni – vélekedett Andrea. Többen azt sem várták meg: már a helyszínen kibontották az ajándékot, játszottak az autókkal, labdáztak egymással, szüleikkel a bálteremben.De a kicsiknek és nagyobbaknak nemcsak az ajándékok és a kézműves-foglalkozások szereztek örömet, hanem a Mini Manó Színház Mikulás a manók földjén című interaktív előadása is. Szórakozás közben szorgalmasan majszolták a pogácsát, a süteményeket, a narancsot, és itták a forró teát.Szívesen pózolt az ajándékokkal Lázár Attila két lánya, a 9 éves Szemira és a 3 éves Zorka, valamint Tokai Mónika is három csemetéjével, a 7 éves Dzseniferrel, a 8 éves Mihállyal és a 9 éves Tiborral.– Elképzelhető, hogy odakerülnek a fenyőfa alá az itteni ajándékok – tavaly így történt –, de valószínűbb, hogy hamarabb elkezdenek vele játszani, nem várják meg az ünnepet. Nagy segítség, jó ötlet a gyermekkarácsony – mondta Mónika.Elárulta, hagyományos ünnepi menü lesz náluk is, például hallével és töltött káposztával. Egy 8 éves forma fiúcska könnyet csalt az ajándékokat osztók szemébe. Nem tudott beszélni. Nem is kellett megszólalnia, a szeme mindent elmondott.