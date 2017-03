Hiányolják a susániak a közmunkásokat

Újvároson Deák Imre és Markót Sándor elégedett a tisztasággal. Fotó: Imre Péter

– Látja, hogy tiszta minden, a közmunkások rendszeresen takarítanak Újvároson, a Széchenyi tér is rendezett – válaszolta kérdésünkre tegnap Hódmezővásárhelyen Deák Imre A férfi hozzátette: azért sok olykor a szemét, mert az emberek eldobálják, pedig van a környéken több kuka, egyszerűbb lenne abba tenni, ráadásul az autókból is kidobálják a műanyag palackokat.– Ha egy szemetelőre rászólunk, azt a választ kapjuk: magukat azért fizetik, hogy összeszedjék – közölte Markót Sándor , aki Batidán közmunkásként dolgozik. Hivatalos ügyekben rendszeresen megfordul Vásárhelyen, így Újvároson is. Többen a nevüket nem vállalók közül is elégedettek voltak a közmunkások tevékenységével, ezen a véleményen volt Kerekes Mária is, vele a Széchenyi tér közelében találkoztunk. Valóban, amerre tegnap sétáltunk Újvároson, nem láttunk szemetet. Sándorék fedeztek fel egy műanyag kóláspalackot, felvették, és bedobták a szemétgyűjtőbe.Susánban és környékén már árnyaltabb a kép: a Bajza utcán Imre azt mondta: utoljára másfél éve látott a környéken közmunkásokat, akkor egy árkot takarítottak. – Soha nem láttam még közmunkást itt dolgozni. Csak akkor jelennek meg, ha Lázár János lakossági fórumot tart a Szabadság Olvasókörben – jegyezte meg pikírten egy Ág utcai lakos. Császár Mónika viszont úgy ítélte meg, a Klauzál utca végén, ahol élnek, a Kolokán-kutat tisztítják, a környékét takarítják. – Igaz, olyan is megtörtént, hogy esőben locsolták a fákat, de biztosan azt kellett csinálniuk... – mondta Mónika.