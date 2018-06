Hiányolják a virágokat Vásárhelyen - miért nincsenek még fent a kandelábereken?

Hozzátette: ez azért is érthetetlen, mert már áprilisban alkalmas volt az időjárás a kihelyezésre, és Vásárhely mindig arról volt híres, hogy virágos, gondozottak, rendezettek a közterületei.



Elmondta: a Virágos Magyarországért mozgalomhoz is csatlakozott a város, rendre előkelő helyen végzett, nyert is a több mint 300 települést felvonultató versenyben. Vásárhely megkapta az egyik legnagyobb elismerést, az Arany Rózsa-díjat is.



– Javaslom Márki-Zay Péter polgármesternek, a szokott helyekre helyezzék ki a virágokat, virágkosarakat, mert közelednek a rangos rendezvények, és a séta is jobban esik ilyen környezetben – mondta.



Azt is megemlítette: ez semmilyen pluszköltséggel nem járna, a virágokat a város termeli meg Gorzsán, az önkormányzat autója szállítja a helyszínekre, és közmunkások ültetik el.