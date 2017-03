Hirtelen távozott posztjáról a székkutasi jegyző

Bár a község honlapján tegnap még megtaláltuk a nevét, már nem dolgozik jegyzőként a székkutasi polgármesteri hivatal eddigi vezetője. Hirtelen távozásának okáról hivatalos forrásból egyelőre nem kaptunk információt, a faluban mindenesetre tudni vélik, mi áll a háttérben. Pénzügyi problémákat emlegetnek, állítólag feljelentés is született.Amikor a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán őt kerestük, az intézmény munkatársai zavarukban hirtelen meg sem tudtak szólalni. – Már nem dolgozik nálunk a jegyző asszony, helyette megbízott jegyzőnk van – tudtuk meg a székkutasi önkormányzat egyik dolgozójától. Hívtuk a mobilján is, az általunk ismert szám ki sem csörgött.– Egyelőre nem szeretnék nyilatkozni, mert még nincsenek konkrétumok az esettel kapcsolatban – mondta Szél István polgármester kérdésünkre.A helyiek szerint kapóra jött, hogy a hét elején lapunkban közölt cikkről , a 47-es főút melletti hajszárítós forgalomlassításról beszélt mindenki, a téma bejárta az országos sajtót is. Így kevesebb figyelmet kapott a botrány, amelyben állítólag egy önkormányzati intézmény dolgozói is érintettek lehetnek. Kérdéseinket tegnap elküldtük a rendőrségnek, amint válaszolnak, folytatjuk a témát.