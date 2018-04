Hódmezővásárhelyen már nem divat házról házra járva locsolkodni

Szolgálatban



Kíváncsiak voltunk, szolgálatban, a rendőrségen, a mentőknél, a tűzoltóknál és a katonaságnál miként tartják meg a húsvéthétfőt. Mindenütt ugyanazt a választ kaptuk: a szolgálat rendes munkanap, ha jut rá idő, aki akarja, meglocsolhatja a kolléganőjét. Erre legkevesebb sansz a tűzoltóknál adódik, ott jobbára férfiak alkotják az állományt. A katonaságnál évekkel ezelőtt tartottak ilyen szokást a vásárhelyi Zrínyi Miklós Laktanyában, de a hagyomány már nem él, az locsolkodik, aki akar. A mentőknél hozzátették: ha a betegellátást nem veszélyezteti, locsolkodhatnak a szolgálatban lévők.

A hároméves Berecz Balázs édesapjával indult locsolni a nagymamához és a nagynénihez.

Fotó: Imre Péter

– Ki maga? Menjen innen, de gyorsan! – fogadott Anikó, mikor a vásárhelyi Csengettyű közi panellakásuk ajtajában megjelentem. Kaputelefonon csengettem a családot, és mikor felvették, azt kérdeztem: szabad-e locsolkodni? Igenlő választ kaptam, nyílt a lépcsőház és a lakás ajtaja.Ott fogadott a kérdés és az utasítás. Igazoltam, hogy újságíró vagyok, és pusztán kísérletként próbálkoztam. Megnyugodtak. Anikó azért közölte: ez a szerencséje. Elmondták: a környékükön évek óta nem szokás, hogy srácok csapatba összeállva házaljanak a locsolkodással pénzkeresetet remélve. Közölték, a családtagokat várják, és csakis őket fogadják húsvétkor, a hangom hasonlított az egyikéhez, ezért engedtek be. Még több mint tíz panellakásba csengettünk kaputelefonon, nem reagáltak, nem vették fel, vagy nem akarták, vagy „elmenekültek" otthonról a locsolkodók elől. Kotormán Ferenc kutyakiképző elmesélte: gyerekként édesapjával járt locsolkodni, de csak családtagokhoz mentek, üzletet, pénzkeresetet soha nem csináltak belőle, a famíliában nem is volt divat az anyagi jutalmazás. Berecz János tanárral és hároméves fiával, Balázzsal az utcán találkoztunk. Az édesapa elmondta: a nagymamához és a nagynénihez mennek locsolkodni, tavaly is voltak – Bazsi pénzt is kapott –, de a kissrác idén mond először verset. Az apróság előhalászta kölnijét, és nagyon halkan, szinte suttogva elmondta azt a locsolóversikét – Zöld erdőben jártam... –, amivel készült.A panelok után kertes magánházaknál is próbálkoztunk csengetéssel, kopogtatással bejutni és locsolkodni. Mindössze kétszer jártunk sikerrel, de Marika néni és Erika is elárulta: azért engedtek be, és hagytak locsolkodni, mert valahonnan ismerősnek tetszett a fizimiskám. Egyébként ismeretlent nem, csak családtagokat engednek be.– Az unokáim és a dédunokáim jártak nálam, meglocsoltak, hogy el ne hervadjak, süteménnyel vártam őket (az édességeket a szerző is megkóstolhatta – a szerk.), kaptak 5-500 forintot, a legidősebb felnőtt unokám egy üveg pálinkát is – mesélte a 91 éves Marika néni.A legtöbb helyen nem jutottam túl a kapun, az ajtón, így a verset – szintén a Zöld erdőben jártammal készültem – nem sokszor szavalhattam el. A lányok, asszonyok inkább „menekülnek" a locsolkodók elől, sétálnak a városban, más programot keresnek, olyat, ami után csak délután érhetnek haza, amikor már minden újra nyugodt, csendes. Nem jönnek már az önjelölt, piát és pénzt remélő kölnilovagok.