Hódmezővásárhelyen Tigris is segített a gyerekeknek átkelni a zebrán

– Eltelt egy nyár, és bár Hódmezővásárhelyen jó a közlekedési kultúra, mégis szokatlan lesz, hogy a nyári szünet után reggelenként ismét megnövekszik a forgalom az utakon – mondta Walterné Böngyik Terézia, a Szeretem Vásárhelyt Egyesület elnöke. Az egyesület a tanév első napjaiban segíti a gyerekek átkelését a város több forgalmas csomópontjában lévő zebrájánál. Szeptember 3-án a Liszt Ferenc iskolánál, ma pedig a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskolánál.– Akciónkkal amellett, hogy a gyerekek közlekedését segítjük, a szülők figyelmét is szeretnénk felhívni, hogy mennyire fontos, hogy közlekedésbiztonsági ismeretekkel is felvértezzék a gyermekeiket. A mai nap egyben példamutatás is, hogy a tanév 181 tanítási napján hogyan szeretnénk, hogy közlekedjenek – emelte ki. Az akciót a rendőrséggel közösen szervezték. Erre a reggelre biztosan emlékezni fognak a kisiskolások. A Szeretem Vásárhelyt Egyesület tigrise fogta kézen a diákokat, hogy átvezesse őket a zebrán.Kellett is a segítség. A nyári szünet csendes reggelei után igencsak megnőtt a forgalom hétfőn negyed 8 körül Vásárhelyen. Sokan autóval vitték a gyerekeiket, mások biciklivel vagy gyalog kísérték a nebulókat. Láttunk egymás mellett bicikliző gyerekeket, de olyat is, hogy egyik gyerek vitte bringán a másikat – szerencse, hogy nem estek el. Több helyen lerövidítették az utat a diákok. Nem mentek el a zebráig, csak úgy átfutottak az út túloldalára. Nem egy esetben tapasztaltuk, hogy a szülő vitte bele a gyereket a szabálytalankodásba, még a rendőr szeme láttára is, például a Holló utcában. Ott polgárőrök segítették a rendőr munkáját.– A rendőri, polgárőri jelenlét hatására azért a többség betartja a szabályokat. Itt, a Holló utcán van egy forgalmas kerékpárút. Szépen leszálltak a gyerekek és a felnőttek a bicikliről, és úgy tolták át a gyalogosátkelőn a túloldalra a járművüket. Az autósok is megálltak – mondta Szula Ferenc, a Hódmezővásárhelyi Polgárőr Egyesület elnöke, aki reményét fejezte ki, hogy rögzül a helyes közlekedés a gyerekekben és nem lesz semmi probléma a tanév többi napján sem.A közlekedési rendőrök nemcsak az iskolák környezetében álltak helyt. Hogy ne alakuljon ki dugó, az Ady utcai körforgalomnál, ahol most építkezés zajlik, például hétfőn a rendőrök irányítottak, így gyorsabbá vált a haladás.Közlekedési tanácsok gyerekeknekA Liszt Ferenc iskolánál a rendőrök szórólapot is osztottak a gyerekeknek és a szülőknek. A lapon közlekedési tanácsok olvashatók, például a zebrán történő átkelés három alapszabálya, amelyek a következők: 1. Akkor lépj rá a zebrára, ha már megálltak az autók! 2. Ne takarásból lépj az úttestre! 3. Áthaladáskor folyamatosan haladj, de ne fuss, mert akkor nem tudsz rendesen körülnézni!