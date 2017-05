Holnap jön Orbán Viktor Vásárhelyre

A Békéscsaba, Szeged, Vásárhely, Szabadka együttműködést, ehhez kapcsolódva a 47-es főút négysávosítását is Orbán Viktor figyelmébe ajánlják holnap Vásárhelyen, erről nemrég Lázár János országgyűlési képviselő, Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt. A kormányfő a Modern Városok Program utolsó állomásaként holnap látogat Vásárhelyre. A tavaly októberi közgyűlésen Almási István polgármester bejelentette: a programban azt kérik Orbán Viktortól, támogassa a Bethlen Gábor Református Gimnázium felújítását és bővítését. A beruházás mintegy 2,2 milliárd forintba kerülne. Biztosan szóba kerül a tramtrain is, amelynek megvalósítását Lázár János javaslatára felfüggesztették – a költségek ugyanis az előzetesen tervezetthez képest több mint duplájára nőttek. Az új városi könyvtár építése is része lehet a megállapodásnak, amit 11 és 12 óra között írnak alá.



Szerettünk volna többet megtudni Orbán Viktor vásárhelyi tartózkodásáról. Kíváncsiak voltunk, és megkérdeztük, mikor érkezik a városba, van-e a hivataloson kívül más programja, ellátogat-e valahova, hol ebédel, milyen biztonsági intézkedéseket alkalmaznak, esetleg Vásárhelyen éjszakázik-e – volt már rá példa. Havasi Bertalan helyettes államtitkár erre megismételte az aláírás és a sajtótájékoztató időpontját és a regisztráció menetét, kérdéseinkre azonban nem válaszolt. Azt viszont más forrásból megtudtuk, hogy a Terrorelhárítási Központ munkatársai a kormányfő érkezése előtt átvizsgálják a városházát. A polgármesteri hivatalban az ügyfélfogadás rendje nem változik holnap délelőtt.