Honfoglalók, csikósok, betyárok Mártélyon

Aki szeretne szablyát, fokost, karikás ostort, buzogányt látni, ma és holnap látogasson el Mártélyra, a Tisza menti forgatagra a töltés Mártély felőli részén. A fegyverhez tartozó korokba is bepillantást nyernek az érdeklődők – mondta Sándor József Attila, az Ete Népe Történelmi Egyesület elnöke. – Tulajdonképpen ez egy korismereti találkozó. Bepillantást engedünk a honfoglalók életébe, de jelen van a XIII. és a XV. század is. Haditábort is létrehoztunk, fegyverbemutatókat tartunk.Herbály András mezőtúri hagyományőrző mutatott egy érdekes fegyvert, a toport, amely négy az egyben funkciót látott el. – Már a huszita háborúban is használták, később Rákóczi seregében. Némelyik betyárnak is volt ilyen fegyvere, ha szert tudott rá tenni. Rákóczi seregében így tanították a katonákat a topor használatára: „Ha messzire van a kutya fattya, lövöm, ha közelebb van, vágom. Ha földre került, ütöm. Ha megfogják a kezemben, az sem baj. A bele rejtett tőrrel könnyen visszaveszem!" – sorolta a hagyományőrző.