Huszáros időutazás Vásárhelyen

História

– Nem huszár leszek, építész – mondta csákóval a fején egy kisfiú. De szombaton még a Hagyományőrző Pálffy Huszár Egyesülethez csatlakozott. A huszárok és a vásárhelyi Bessenyei Ferenc Művelődési Központ közös rendezvényen emlékezett honvédségünk alapításának 170. évfordulójára.A nap a Kossuth téri koszorúzás után felvonulással folytatódott: a huszárok asszonykórussal, néptáncosokkal vonultak a Tábori életkép című rendezvény helyszínére, az Árpád utcai Népművészeti Tájházhoz. Ott az érdeklődők megismerhették, kézbe foghatták a korabeli, 19. és 20. századi fegyvereket, kardokat, szablyákat – akadtak közöttük eredetiek és korhű másolatok –, pisztolyokat, puskákat. Ez a program a felnőtteket legalább annyira vonzotta, mint a gyerkőcöket. A kézműves foglalkozáson csákók, párták, forgók készültek.Akadt apuka, aki a sújtásokról, kitüntetésekről mesélt csemetéjének, a Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület által viselt mundért, egyenruhát nézve. Korabeli sátorok másolatát és egy 6 fontos ágyút is megnézhettek az érdeklődők, utóbbit a szegediek hozták. A látványosságokon kívül ismertetők is elhangzottak, például a szegediek díszzászlójáról és zászlószalagjairól. A 20 lövésre kalibrált, utána kokszolódó puskák tisztításáról is szó esett: ahhoz forróvíz kellett. Az a csatatéren ritkán volt kéznél, ezért a katonák szintén meleg vizeletükkel „takarítottak". Majd vételeztek „forróvíz gyártó folyadékot", újabb 20 lőszert és mentek vissza a csatába. A gyalogosok toborzója, verbuválása – együtt mutatták be a Pálffy-huszárokkal és a néptáncosokkal – jól sikerült, három fakardos fiú állt soraikba, meneteltek velük együtt. A lovasok látványos bemutatót tartottak, a gyalogosok pedig fülsiketítő sortűzzel riogattak.– A lovasok, a lovak nagyon tetszettek – árulta el a 8 éves Ramóna, aki apukájával, Andrással éppen forgót készített, mikor kérdeztük. András hozzátette: délelőtt már vizitált a helyszínen, és mondta, jó lenne közösen ellátogatni az eseményre. – Amennyiben jövőre is megrendezik, biztosan eljövünk, mert a kislány nagyon szereti a lovakat – mondta.Százhetven éve, 1848. július 11-én Kossuth Lajos indítványára döntött a Pesten ülésező országgyűlés a magyar honvédség létrehozásáról. Ennek eredményeként 200 ezer újonccal és 42 millió forint hadihitel-forrással létrejött a hazai reguláris véderő.