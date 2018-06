Ideiglenes emlékhely a volt kormányzónak - Horthy Miklós utcatáblát tettek ki Vásárhelyen

Ady Endre út és Horthy Miklós sugárút egyszerre. Fotó: Imre Péter

– A Horthy Miklós születésnapján, június 18-án kihelyezett táblát nemzeti színű szalag keresztezi – közölte érdeklődésünkre a vásárhelyi Détár Zoltán, a Vitézi Rend Nemzetvédelmi Tagozatának tagja. Hozzátette: az ablakban, a fal síkján belül található, engedély így nem kellett hozzá, a jelenlegi tulajdonossal pedig egyeztetett erről, ő hozzájárult a kihelyezéshez. Az egykori kormányzó születésének 150. évfordulóján ideiglenes emlékhelyet alakítottak ki ezzel. Horthyra a szegedi Dózsa utcán is hasonlóképpen emlékezett a Vitézi Rend tavaly februárban, halálának 60. évfordulóján.– Az alatta levő mécsesünket már ellopták – jegyezte meg keserűen Détár Zoltán. Azt is megemlítette, idézve a rendszerváltás előtti három T-t, hogy jelenleg a Horthy Miklóssal kapcsolatos elnevezéseket nem tiltják, nem is támogatják, de megtűrik. És úgy tudja, a nem javasolt Ságvári Endrének emléktáblája van a városban, a Malom utcában.A mostani helyszínválasztás nem véletlen: az Ady Endre utat egykor Horthy Miklós utcának hívták. A területet 1910-ben kezdték fölparcellázni, 1912-ben már állt az első három villa, és rövid időn belül mindkét oldalon villák épültek. A két világháború között a városi elit építkezett itt, ekkoriban telepítették a híres platánsort. Détár Zoltán elárulta, a Vitézi Rend a 150. évfordulóhoz kapcsolódva mozgalmat hirdetett, azzal a mottóval, „ha nincs emlékhelye, legyen egy hely, ahol tisztelettel emlékezhetünk meg róla".