Idén nem újítják fel a Komlós felé vezető utat, csak kátyúznak

– Szorítani kell a kormányt, nehogy egy kátyú vagy aszfaltgyűrődés megdobja a kocsit, és áttérjek a túloldalra – mondta Szász Imréné, aki Tótkomlós felől autózott Hódmezővásárhelyre.



– Van olyan kátyú, nem messze az erzsébeti leágazástól, amibe ha beletennénk egy 3 kilós veknit, valószínűleg nem látszana ki. Felüdülés, amikor beér az ember a Hódmezővásárhely előtti felújított szakaszra.



A Hódmezővásárhely-Tótkomlós közötti út állapotával tavaly tavasszal már foglalkoztunk (2017. május 18.: Álmot űznek az Erzsébeti út kátyúi). Az útszakasz van, ahol azért döccen, mert kátyús, máshol meg azért, mert ott kijavították és ettől púpossá vált. A kamionok miatt kivályúsodott, az út széle pedig már szinte eltűnt, letöredezett. Az erzsébetiek egy januári lakossági fórumon is szóba hozták, hogy jó lenne, ha végre felújítanák az utat.



Tavaly májusban ezzel kapcsolatban kapcsolatban azt a választ kaptuk az út kezelőjétől, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től, hogy a Csongrád megyei igazgatóság középtávú terveiben szerepel a felújítás, de konkrét dátumot nem kaptunk. Most ismét megkérdeztük a társaságot, mikor válik simává ez a szakasz.



A cég válaszában azt írta, a társaság előtt is ismert a Hódmezővásárhely-Tótkomlós közötti út állapota. A még fel nem újított szakaszokon teljes rekonstrukcióra lenne szükség, de az idei felújítási programjukban nem szerepel ez a beruházás.



Hangsúlyozták, a téli időszakban is javítják az úthibákat, de a fagyási-olvadási ciklusok gyors váltakozása miatt új kátyúk is gyorsan kialakulhatnak. Tavasszal, a melegaszfalt-keverő üzemek újranyitása után, ezen a szakaszon is tartósabb kátyúzási munkákat terveznek.



Az erzsébeti lakossági fórum résztvevői azt is sérelmezték, hogy ezen az úton rengeteg kamion jár. Azt gyanítják, nemcsak azok, amelyek célforgalommal a vásárhelyi ipari park cégeihez mennek, hanem olyan nagyjárművek is, amelyek meg akarják úszni az útdíjat.



A 7,5 tonna feletti kamionok, teherautók tovább rontják az út állapotát. Az erzsébetiek éppen ezért azt kérték, hogy úgy, mint az Orosháza–Szentes közötti úton, ezen a szakaszon is tegyék egyértelművé az illetékesek, hogy 7,5 tonna tengelysúly felett tilos itt közlekedni. Az önkormányzat kérésére február 6-án kikerültek a tiltótáblák. Esőben még jobban látszik, milyen rossz az út.