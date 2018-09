Idén olcsóbb volt a fesztivál őrzése Vásárhelyen

Ez a polgármesteri hivatal gyorshírszolgálatának Facebook-oldalán is megtalálható. Hogy a hatályos jogszabályok szerint az önkormányzat garantálhassa az augusztus 20-ai rendezvény biztonságát – például a színpadok, a ledfal, az árusító pavilonok 24 órás őrzését –, az esetleges rendbontások, bűncselekmények megelőzését, a kiürítést, beszerzési eljárást folytatott le a feladatok ellátására.



A regisztrációs felhívást az önkormányzat honlapján 20 munkanapra közzétették. Lezárultával az ajánlattételi felhívást 3 cégnek küldték meg, amelyek közül 2 nyújtott be árajánlatot, míg 1 írásban jelezte, kapacitáshiány miatt ettől eláll. A legkedvezőbb árajánlatot az Insure’98 Kft. adta nettó 1850 forinttal, 1 órára személyenként.



A szerződés értéke így bruttó 2 millió 72 ezer 259 forint lett, amelyről a számlát még nem nyújtották be – olvasható a Facebook-oldalon. Megjegyzik: a céggel kizárólag ennek a rendezvénynek a biztosítására szerződtek. A nyertes vállalkozás egyébként nem vásárhelyi volt, de a fesztiválra főként vásárhelyi munkavállalóknak biztosított pénzkereseti lehetőséget.



Azzal folytatják, hogy tavaly az önkormányzat a Hódbizalom Kft.-vel kötött szerződést az augusztus 20-ai eseményre nettó 2200 forint/órára személyenként, így a teljes költség nettó 9 millió 950 ezer forint lett, amelynek bruttója 12 millió 637 ezer. A megtakarítás egyrészt a beszerzési eljárásban kapott kedvezőbb árajánlatból, másrészt a helyi polgárőrség fokozott bevonásából adódik.