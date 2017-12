Időben megkapták az agrártámogatási előleget a gazdák

Juhász Tünde kormánymegbízott és Szél István, az agrárkamara megyei elnöke az agrártámogatási előlegek kifizetéséről adtak tájékoztatást. Fotó: Kovács Erika

– 2017 több változást is hozott. Év elején az agrár- és vidékfejlesztés adminisztrációjával foglalkozó szervezeti egységeket a kormányhivatalokhoz integrálták. A Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalban ez egy új főosztályt jelentett – mondta sajtótájékoztatón Juhász Tünde, a Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetője.– Egyedülálló módon segítettünk a gazdáknak. Csökkentettük az adminisztrációs terheiket. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által alkalmazott falugazdászokat és a mi, agrártámogatásokkal foglalkozó munkatársainkat közös ügyfélszolgálatba helyeztük. A modell sikeresen vizsgázott, amit a számok mutatnak leginkább – jelentette be. Csongrád megyében 2017-ben emelkedett az agrártámogatáshoz jutók száma és a kifizetett támogatási összeg nagysága is.

Míg 2015-ben 7180 agrártámogatásban részesülő ügyfelük volt, addig 2017-ben 12 ezer 772. Két éve 16 jogcímen 6,7 milliárd forint agrártámogatást kaptak a megye gazdálkodói. Idén pedig 24 jogcímen 13,5 milliárd forintot.Juhász Tünde beszélt a január 1-jétől életbe lépő újabb szervezeti változásról: az agrár- és vidékfejlesztési osztályok megyei illetékességűek lesznek.Szél István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád megyei szervezetének nemrég megválasztott elnöke arról beszélt, a Nemzeti Agrárkamara falugazdász-hálózata Csongrád megyében negyvenfős. A több mint 12 ezer kérelemből tízezret a falugazdászok készítettek el, ami országosan is kimagasló eredmény. Ez a szám azt is jelenti, hogy a gazdák bíznak az agrárkamarában, bíznak a kormányhivatalban. – Köszönet a kormánynak is, hogy a jogszabályok változtatásával lehetővé tették, hogy a támogatási előleget rövid időn belül megkapják a gazdák. Nincsenek csúszások, mint például Nagy-Britanniában vagy Franciaországban, ahol több hónapot vártak a pénzükre a mezőgazdaságból élők – fogalmazott Szél István.