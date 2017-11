Időutazás a gyerekkorba

– Öröm, nosztalgia és rácsodálkozás, ezek az érzések rohantak meg, mikor beléptem a terembe, és megláttam gyermekkorom játékait – árulta el Kovács-Csapó Anikó, aki családjával látogatott el a vásárhelyi Bessenyei Ferenc Művelődési Központba.Balla Gábor hétvégi retrójáték-kiállításán Anikó felidézte, sokra emlékszik, de már nem tudja, melyikkel játszott az óvodában és melyikkel otthon. Férje elmondta: szívesen vásárolnának most is ilyen készségfejlesztő játékokat. Otthon sokat kártyáznak, társasoznak, és a tabletezés csakis jutalomként jár a gyerekeknek.– Magam is gyűjtő vagyok, és mindig is a vezetékes távirányítású autók tetszettek a legjobban – közölte a vásárhelyi Vörös József. Elmondta: saját „kábeles Wartburgja" volt kollekciója első darabja, azóta 5-600-nál tart, és a világ minden tájáról vannak ilyen autói, járművei. Kollégája kiállításán – kis rábeszélésre – kipróbálta az egyiket.A vásárhelyi Balla Gábor, aki mindig is vonzódott a régiségekhez, 4-5 éve kezdte gyűjteni, gyarapítani a 60-as, 70-es, 80-as évek játékait. Az elsőt, egy lemezpisztolyt fia, Gábor vette a vásárhelyi vásárban. A kollekcióba családi darabok is kerültek: párja, Gabriella édesapjának korcsolyája (ez még az 50-es évekből való) és az a Vuk-figura, ami az övé volt.A középkorosztálynak valóban időutazás volt, vissza a gyermekkorba: régi lemezjátékok, például a motoros, a kutyás persely, zakatoló, elöl világító géppisztoly, rakéta, a keletnémet PIKO cég vasútja, a trafikban vett műanyag gyalogos és lovas katonák, cowboyok és indiánok, társasjátékok, diafilmek és diavetítők, szalmával tömött állatfigurák, lendkerekes autók, babaszobák, pedállal hajtható Moszkvics, búgócsiga, rollerek, gombfocik kaptak helyet az asztalokon. Összesen 657 darab, a teljes kollekció 800-at tesz ki.– A fiam már 15 éves, de a mai napig kipróbálja az új játékokat, amiket vásárban, interneten és egyéni, családi felajánlások révén szerzek be. De inkább a felnőtteknek tetszenek jobban, megfiatalodnak, felidézik a gyermekkorukat – vélekedett Balla Gábor.– Holdjáró, a kicsi elöl világítós pisztoly – ezek voltak a kedvenceim – mondta Kis Róbert, és rögtön mutatta is párjának, Nikolettának és a gyerekeknek, Cintiának, Alexandrának, Robinak és Kingának.– Szép emlékek fűznek ezekhez a játékokhoz, és annak idején örültünk mindennek, amit kaptunk. Jó lenne, ha újra gyártanának ilyeneket, vagy hasonlókat. Szívesen vennék most is, a gyerekek is szeretik. Kinga odaállt az egyik asztalhoz, és azt mondta: ami rajta van, mind hazahozza – mesélte Kis Róbert.Balla Gábor még elárulta: otthon alig férnek már a játékok, jó lenne egy állandó kiállítóhely, egy játékmúzeum Vásárhelyen. Ehhez a kezdeményezéshez, lehetőséghez biztos a többi helyi gyűjtő is örömmel csatlakozna.