Indul a Minőségi Otthoncsere Program Vásárhelyen

A Csengettyű köz 210 lakásos panelháza tesztelheti a Modern Városok programot.

– A tavalyi a fejlesztés éve volt, és szeretnénk ezt a lendületet idén is megőrizni – mondta a keddi sajtótájékoztatón Hegedűs Zoltán, Vásárhely polgármesteri jogkörrel rendelkező alpolgármestere. Közölte: a november 10-i kormányrendelet 938 millió forint előleget biztosít az önkormányzatnak a Modern Városok Programban szereplő beruházások, köztük a január 1-jétől hatályba lépett Minőségi Otthoncsere Program előkészítéséhez. És a közeljövőben még érkezik a városi számlára újabb közel 1 milliárd.A Minőségi Otthoncsere Programban jelenleg, indulásként a 210 lakásos Csengettyű közi szalagtízes érintett . Az ott élők ingatlanját megveszi az önkormányzat, plusz az új kertes családi ház vagy társasházi lakás vásárlására támogatást ad . Előbbire maximum 12, utóbbira 10 millió forint kapható. Hitel, CSOK is igénybe vehető, valamint a két vagy annál több gyereket nevelők újabb, 15 százalékos támogatáshoz juthatnak. A vázolt konstrukciót nemcsak a bent élők, hanem egyenes ági leszármazottaik és felmenőik is igénybe vehetik – sorolta az alpolgármester a program tudnivalóit.

– Minden tulajdonost levélben értesítünk, ezeket szerdán adjuk postára. A küldemény tartalmaz egy egyoldalas, könnyen kitölthető igénylőlapot is – közölte Hegedűs. Elmondta még: az érdeklődők száma több mint 80, és közülük 40-en már személyesen is tájékozódtak a polgármesteri hivatalban. A forrás – mint már említettük – rendelkezésre áll, vagyis nincs akadálya annak, hogy a Csengettyű közből mindenki akár kertes ingatlanba költözzön . A támogatásként kapott összeg egy része kisebb értékű családi háznál a vásárlás utáni felújításra is fordítható. Annak a költségnek 70 százalékát kell számlákkal igazolni, 30 pedig saját munkaként számolható el.