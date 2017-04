Indul a tramtrain előkészítése, 5-6 hétre lezárják az Andrássy utat

Három és fél kilométer



A tramtrain csúcsidőben 20 percenként közlekedik, a reggeli csúcsban 10 percenként indul majd. Vásárhelyen 3,5 kilométer hosszú, 50 kilométer per óra sebességre kalibrált egyvágányú villamospályát építenek.

– Nem tudjuk, mit jelent majd az üzletnek az Andrássy út lezárása. Beszélgettünk már erről a kollégákkal, a vevőkkel és a szállítókkal is – mondta Kérdő Attila, a vásárhelyi Kálvin János téri vasbolt eladója.Többen lapunkból, a közgyűlési tudósításból értesültek arról, a tramtrain építésének előkészítéseként a közműkiváltások, cserék miatt május 8-ától 5-6 hétre lezárják az Andrássy út Bercsényi utca és Emlékpont közötti, közel 3-400 méteres részét. Így volt ezzel Nyilas Lászlóné , az elektronikai cikkeket kínáló bolt alkalmazottja is.– Mi is még csak találgatunk, mi és hogyan lesz. Elképzelhető, hogy az áruszállító csak a Petőfi utcán tud megállni, és a fiúknak onnan kell becipelniük mindent. A szemben lévő Profi-udvarban még bonyolultabb lesz a helyzet. Több üzlet is található ott, és úgy tudom, csak az Andrássy felől van bejárás – fejtegette Nyilasné.A vasbolttal szembeni társasháznál azt találgatták a lakók, hogyan közlekedhetnek majd autóikkal, ha elöl, az Andrássy felől nem állhatnak be az udvaron lévő garázsokba. – A hátsó kaput a buszpályaudvar miatt nem használhatjuk – árulta el Szlávik György . Volt, aki azt hitte: a környező házakat is lebontják. Megnyugtattuk, erről nincs szó.A járdákat nem zárják le, csak az úttestet és a kerékpárutakat. Az érintett szakaszon található a Németh László Városi Könyvtár és az Emlékpont. Mivel a gyalogjárdák szabadok maradnak, a májusi programokat megrendezhetik. Ezt a két intézményvezető, Soós Csilla és Miklós Péter megerősítette.– Ahogy a közgyűlésen ígértük, rövidesen, várhatóan április 24-én lakossági fórumon egyeztetünk a lakókkal és az üzlettulajdonosokkal a helyszínen – mondta el érdeklődésünkre Hegedűs Zoltán alpolgármester. Azzal folytatta: minden egyéni igényt meghallgatnak, figyelembe vesznek, igyekeznek kielégíteni. Azt szeretnék, ha minél zökkenőmentesebben, minél kevesebb felfordulással járnának a munkák. A helyközi és távolsági buszközlekedés is az Andrássyn zajlik, a pályaudvarra vezető Bocskai utcáról hajtanak ki és be a járművek, bármelyik irányba menjenek. Hegedűs elmondta: egyeztetnek a DAKK-kal, és ígérik, a buszközlekedés zavartalan lesz.