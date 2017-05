Ingyenmunkával segítené a rászorulókat a mártélyi egyesület

Túl a falu határán



A csapat nem csak Mártélyon segít. Magyarcsanádra bútorokat, ruhákat, matracot, konzerveket vittek rászorulóknak. – Nagyon jó visszhangja volt annak az akciónak is, jót hallottunk az egyesületről – mondta lapunknak Borsos József, Mártély polgármestere. – A Lugosi család és baráti körük az elmúlt két évben nagyon aktív közösségi életet él, amit tesznek, az tiszteletre méltó.

Dávid és édesanyja, Mária a raktárban. Amit Mártélyon kapnak adományként, azt másutt osztják szét. Fotó: Kuklis István

– Amikor édesanyám Crohn-betegséget kapott, nagyot változott az életünk. Megtapasztaltuk, mennyire egyedül maradhat az ember a bajban – így indokolja Lugosi Dávid , mi indította a családot arra, hogy törődjön másokkal. Lugosiék szép családi házban élnek Mártély újfalui részén. Az édesanya, Lugosiné Bánfi Mária a szentesi Hungeritnél dolgozott, amíg az alattomos betegség el nem érte. Azóta négyórás munkája van. Az apa hallássérült. Az idősebbik fiú katona, búvárfelderítő és -oktató, Dávid pedig gyógy- és thai masszőr. Dolgozik Mórahalmon, eljár Belgrádba is, munkája révén széles ismeretségi köre van.– Egy német férfi felszámolta a bálásruha-boltját. Kérdezte, esetleg nem akarjuk-e folytatni. Nem, viszont úgy gondoltuk, a kapott ruhát szétosztjuk azok között, akiknek szükségük lehet rá – számol be Dávid a kezdetről. – Az ismerősök is hozták, ami otthon felesleges volt, ruhát, cipőt. 80 zsák ruha jött össze az első alkalomra. A faluban három helyre tettünk ki zsákokat, leterített fóliára. Mire a harmadikhoz értünk, az első pontról már elfogyott a harminc zsák ruha, fél óra alatt. Nem néztük, ki gazdag, ki szegény, akinek szüksége volt valamire, nyugodtan vihette.

Ezt négyszer megismételték. 2014-ben karácsony előtt húsos káposztát főztek, szintén összefogással. 336 adagot osztottak szét. 2015 nyarán egész napos programot rendeztek a mártélyi családoknak, egy vállalkozó támogatásával, 150 ezer forintból. Babgulyást főztek. Eljöttek a tűzoltók bemutatót tartani, a mentők hoztak egy újraélesztés gyakorlásához szükséges bábut, a körzeti megbízott is ott volt a kocsijával. 350-en gyűltek össze, úgy, hogy reggel még esett az eső. Ezután döntötték el Lugosiék, hogy egyesületet alakítanak, mert ezt úgy könnyebb végezni.Az Élet Napos Oldalán Egyesület elhatározta, hogy a segítőkész szakiparosokkal közösen olyan brigádot alakít, amely kisebb ház körüli javításokat elvégez ingyen azoknak, akik nem tudnak érte fizetni. A csapatnak ács, kőműves, festő, villanyszerelő, takarító tagja van, de vásárhelyi pszichológushallgató is csatlakozott, aki egy hónap múlva diplomázik. Egy másik, helybeli kezdeményezés, hogy konyha- és spájztakarítást vállalnak ingyen időseknek, egyedülállóknak. Az egyik támogatójuk cetliket nyomtatott, erre nevet, pontos címet kell írni. Ezt kitöltve gyűjtőládába várják, és havonta kisorsolják, kikhez megy a takarító.– November 25-ére lettünk egyesület, idén januárra kaptuk meg az adószámot – mondta Dávid. – Most indulunk, és nagyon bizakodunk. Előfordult csalódás is. Volt, hogy a boltban valaki szabályosan számon kérte rajtam, mikor lesz már ruhaosztás. Az adományparadicsomot pedig úgy osztottuk szét, hogy anyám szétporciózta zacskókba, hogy mindenkinek egyformán jusson, a viták megelőzése érdekében. A tapasztalatok azonban többnyire pozitívak. Mióta ezzel foglalkozunk, kiderült, nemcsak a rászoruló a sok, de a segítőkész, önzetlen ember is.