Intim fotókat kért, majd pénzt is követelt egy kisújszállási netes zsaroló

A vádirat szerint a férfi 2016 májusában egy internetes fórum csevegő és ismerkedő oldalán létesített kapcsolatot egy másik férfivel. Ezt követően több üzenetet is váltottak, melynek során a sértett magáról intim, pornográf tartalmú képeket is küldött a vádlott részére. A vádirat szerint a férfir egy közösségi oldalon álnéven regisztrálva, az oldal üzenetküldő rendszerében több alkalommal megfenyegette a sértettet, hogy amennyiben nem juttat el részére 200 ezer forintot, úgy a kompromittáló fotókat és az üzenetváltásokat nyilvánosságra hozza és elküldi a sértett családja részére. A sértett a fenyegetések hatására még aznap átutalta a pénzt egy harmadik személy részére, akinek a bűncselekmény elkövetéséről nem volt tudomása.



Egy hét múlva a vádlott újból üzeneteket küldött a sértett részére és ismételten pénzt követelt tőle. A sértett azonban már több pénzt nem küldött, hanem a rendőrségen feljelentést tett.



A sértettnek okozott 208 ezer forintos kár - figyelemmel az utalás költségére is - az eljárás során nem térült meg.



A járási ügyészség a vádlottat zsarolás bűntettével vádolja. A vádlott bűnösségének kérdésében a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság fog dönteni.