Írásba foglalták, hogy viselkedjenek a köztisztviselők

– Nálunk jó a csapat, munkatársaink túlnyomó többsége kódex nélkül is úgy végzi a munkáját, ahogyan kell – mondta Megyeri Szilvia, Mindszent jegyzője. – Egy 2011-es törvény rendelkezik a köztisztviselők etikai kódexének megalkotásáról, ami nálunk eddig elmaradt. Most pótolta a képviselő-testület.



– Volt már példa arra, hogy újonnan érkező dolgozóknak arról is beszéltünk, hogyan kell beleszólni a telefonba. Bár ez sarkos példa, de a jövőben egyértelműek lesznek az etikai elvárások a dolgozókkal szemben. Vannak vehemens ügyfelek, akikkel nem mindig könnyű. Velük is higgadtan kell viselkedni, kiabálás nélkül. Az etikai kódex előírja, hogy legyenek udvariasak, türelmesek, részrehajlástól és előítéletekről mentesek, ugyanakkor következetesek és határozottak. Mellőzzék az ügyfelek kioktatását, törekedjenek a kölcsönös bizalom kiépítésére – sorolta a jegyző. A mindszenti kódex arról is rendelkezik, hogy a dolgozóknak az olyan magatartástól is tartózkodniuk kell, amely a korrupció látszatára alkalmas. Nem fogadhatnak el pénzt, ajándékot vagy bármiféle más juttatást, ami alkalmas arra, hogy befolyásolja a pártatlanságukat egy ügyben.



A kódex kitér az öltözködésre is. A mindszenti polgármesteri hivatal dolgozói nem jelenhetnek meg a munkahelyükön például haspólóban vagy pántos ruhában.



– Mivel nyáron előfordul, hogy 36-38 Celsius-fokban dolgozunk, így nincsenek olyan szigorú szabályaink, mint azt máshol hallani. Nem tesszük például kötelezővé nyáron is a harisnya viselését. Ha valaki kirívóan öltözködne, vagy extrém frizurát viselne, azt kódex nélkül is megbeszélnénk. Sőt! Mivel Mindszent kisváros, még nem érne be az illető a polgármesteri hivatalba, már valaki úgyis szóvá tenné – említette Megyeri Szilvia.



Kíváncsiak voltunk, az utca embere mit írna még bele a polgármesteri hivatal etikai kódexébe. Másképp fogalmaztak ugyan, de az elvárásaik hasonlóak.



– Ha nem is kiskosztümben vannak, de öltözzenek szolidan, csinosan. Ne legyen kivágott a ruhájuk – mondta Balázs Anita. – Legyenek emberségesek, segítőkészek mindenkivel – ezt Géja Sándornétól hallottuk.



– Ne legyenek lekezelőek, partnernek tekintsék, aki odamegy a hivatalba. Ja, és kerüljék a pletykálkodást, mert annak soha nincs jó vége! – fogalmazott Molnár Zsolt.



Más településeket is megkérdeztünk, van-e etikai kódexük. Csanádalbertinek van, de csak azért, mert kötelező.



– Mi nagyon kevesen vagyunk. Minden egymás előtt zajlik, így nincs szükség arra, hogy szabályzatba foglaljuk a viselkedést – mondta Csjernyik Zoltán polgármester.