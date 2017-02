Ismerje meg Vásárhely új tűzoltóautóját!

Korszerű feszítő-vágó berendezések, emelők és légzésvédelmi eszközök vannak az új vásárhelyi tűzoltóautón, amit hétfőn adtak át. A szivattyú kapacitása nagyobb, jobban porlaszt, így kevesebb víz kell az oltáshoz. A műszaki mentésekhez, az esetleges vontatáshoz erős motort építettek be. A fejlesztők figyeltek a terepjáró képességre, mert előfordulhat, hogy tanyáknál kell oltani, menteni – ismertette a műszaki paramétereket Szatmári Imre tűzoltó dandártábornok, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője.– A város tűzbiztonsága javul a most átadott új gépjárműfecskendővel – mondta Csuka Attila alezredes, vásárhelyi tűzoltóparancsnok. A szolgálatba állított több mint 130 millió forint értékű Rába/Renault az osztrák Steyrt váltja. Utóbbi megyei tartalékba kerül, az is elképzelhető, megkapja az egyik önkéntes tűzoltócsapat. Az újonccal a géppark átlagéletkora 18-20 évről 8-ra csökkent.A vásárhelyi tűzoltóállomány jelenleg 61 fős. 4 járművük van, 2 gépjárműfecskendő, 1-1 vízszállító és létrás kocsi. Egy évben közel 300 esethez riasztják őket, ebből 180 műszaki mentés és 120 tűz. 5 százalék a súlyos, illetve a halálos kimenetelű – sorolta a számokat Csuka Attila. Megyei szinten is igaz, a tüzek 90 százalékát 1 szerkocsival megfékezik.