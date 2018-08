Ismét él a vásárhelyi alagútlegenda

Az alagutas legenda azért éledt fel újra a héten, mert a Kistópart utcán, az étterem mellett, a tramtrain munkálatai közben előkerült egy mély, boltíves, téglázott föld alatti rész

Az alagútnak hitt belvízcsatorna egyik nyílása a vásárhelyi Kistópart vendéglőnél. Fotó: Imre Péter

A Kutasi út alatt, az egykori téglagyár közelében valóban húzódott két alagút, amely mára eltűnt. Ezek kötötték össze az egyik oldalt a másikkal, így szállították lovas csillével, kisvasúti sínen a kitermelt agyagot a formázóba és az égetőbe.

Rózsa Sándor alagútja?

Székkutason is van alagút(legenda). A falu legrégebbi épületében az egykori Veres-csárda, majd Csiky-ház végében egy pincéből indul és halad a vasút felé. Az alagút állítólag ma is létezik. A legenda szerint Rózsa Sándor ezen át menekült, ha égett a lába alatt a talaj, lova a kijáratnál várta.

– Szerintem van alagút vagy alagútrendszer Vásárhely alatt, de úgy gondolom, nem itt, a Kistóparton, hanem a Tóalj utcánál, a közelben kialakított bevásárlóközpontok alatt húzódik – mondta a kistóparti "lyukhoz" közeli boltban dolgozó Henrietta. Többen gondolták így, hittek a legendában azok közül, akiket megkérdeztünk.– számolt be róla a Vásárhely24.A közösségi oldalon Harmath Péter nyugdíjas tervezőmérnök, vízügyi szakember adta meg választ: az üreg egy belvízcsatorna főgyűjtőjének fedett része a Bajcsy-Zsilinszky utca alatt, és nyitottan folytatódik a Metripond mellett a Hódtó irányába, a Hódtó-Kis-Tiszai belvízcsatornáig – magyarázta a szakember, aki szerint az 1900-as évek elején készülhetett.Ezt a kacsát is lelőtték. De a városban már több hasonló "lelet" vagy hiedelem táplálta ezt, például, utóbbinál használaton kívüli akna került elő. És majd mindet az alföldi betyárhoz, Rózsa Sándorhoz kötik.Az alagútrendszer kérdésköréről tanulmányt is írt a helyi levéltár korábbi igazgatója, Herczegh Mihály. Építészek is vizsgálták a témát, és szerintük, számításaik alapján titokban képtelenség lett volna megépíteni az alagútrendszert, amelyhez egyébként több millió téglára lett volna szükség.Szenti Tibor író, néprajzkutató is többször kijelentette, cáfolva a híreszteléseket: nincs vásárhelyi alagútrendszer. Neki hihetünk, mindent tud a város múltjáról, hétköznapi életéről, titkairól és rejtélyeiről.