Ismét Vásárhely lesz a megyeszékhely

Több elmélet is létezik arról, mikor vált április 1-je a tréfás rászedések napjává. Egyesek szerint a bolondos áprilisi időjárás ihlette ezt a napot. Mások úgy vélik, az ókori Rómából ered. Egy másik elmélet szerint a középkori Franciaországig vezethető vissza a hagyomány.Franciaországban április 1-jén kezdődött az új év, amit IX. Károly francia király 1564-ben január 1-jére tetetett át. A lakosság újév napján ajándékokkal köszöntötte egymást. Miután a dátum megváltozott, április 1-jén ajándékok helyett már csak tréfákkal kedveskedtek egymásnak a franciák. Bárhogy is történt, április 1-je jeles dátum maradt, a bolondok napjának is hívjuk.– Amikor gyerek voltam, apukám mindig úgy engedett el április elsején iskolába, hogy "Nehogy bedőlj, valakinek! Ha azt mondják, ki van kötődve a cipőfűződ, ne nézd meg, mert csak a bolondját járatják veled!" – emlékezett vissza a hódmezővásárhelyi Bán Józsefné . – Aztán pár lépést tettem csak meg, apukám utánam szólt, hogy „Kislányom, kösd be a cipőfűződet!". Persze hogy lenéztem, és április bolondja lettem. Így ment ez addig, amíg otthon éltem. Mindig bedőltem neki!– Nálunk a családban én vagyok az, aki bolondozik. Volt már, hogy kiküldtem a kapuba a feleségem, majd a lányom is, hogy jött valaki – mesélte Molnár József . – Kimentek, szétnéztek, aztán leesett nekik, és jót nevettünk. Harag nincs, de érezni kell a határt. A viccelődés nem lehet megalázó!– Ó, én már kinőttem ebből az április elsejéből! – nevetett Antal Tiborné Lenke , akivel Hódmezővásárhelyen, a főtéren futottunk össze.– A kötöttáru-gyárban dolgoztam sokáig. Ott gyakori volt, hogy a kollégák ugrattak, hogy szalad a harisnyám, foltos lett a köpenyem, vegyem le. Ahogy emlékszem, szinte mindig bedőltem. Egyszer szabadságon voltam április elsején. Reggel eljött a munkatársam, hogy most azonnal be kell menni dolgozni. Kellett pár pillanat, míg rájöttem, hogy csak ugrat. A fiam munkahelyén is volt egy elég durva sztori. Vasas szakmában dolgozik. Az egyik kollégájukat valaki úgy tréfálta meg, hogy grafitporos zsírral kenték be a szappanját. Munka után, tusolás közben azt használta. Állítólag alig jött le róla a zsíros vacak...– Szerintem ebbe a napba belefér a sajtóvicc is – mondta Koller István . – Bár manapság ahhoz nem kell április 1-je. Az átverős oldalak ontják az álhíreket. De némelyik valós hír is úgy tűnik, mintha átverés lenne, amin aztán sírva röhögünk!