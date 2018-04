Jancsi és Juliska, mint a mesében

– Olyanok vagyunk, mint a mesében Jancsi és Juliska, egymáshoz tartozunk – mondta a 81 éves Dudás Jánosné Julianna, miután vasárnap kimondták a 60 éve tartó házasságukat – 1958. április 6-án keltek egybe – megerősítő újabb boldogító igent. Az örökifjú pár fiákerrel érkezett a szertartás és az ünnepség helyszínére, a tabáni Kossuth Olvasókörhöz, ahol családtagjaik és barátaik tapssal fogadták őket.Közösen elevenítették fel megismerkedésüket. A most 86 éves Dudás János abban a körzetben, az Észak utcakörnyékén, volt postás, kézbesítő, ahol Juliannáék éltek. Jövendőbeliét édesapjától kérte el, hogy elvihesse moziba, megnézhették a filmet, de utána azonnal visszasiettek. Az ok: Juliska néniéknél éppen kukoricafosztás volt, az elmulatott időt be kellett pótolni, éjfélig dolgoztak még utána. János bácsi az emlékek felidézése, a gratulációk során és a szertertás alatt többször meghatódott, elpityeredett.Két ember kell ahhoz, hogy a szép igazán szép legyen és az öröm igazi öröm. Hűségük, szeretetük bizonyítéka ez a mai nap – mondta az anyakönyvvezető. Az igenek kimondása után újból „meggyűrűzték" egymást, a fogadalmat hitvesi csókkal erősítették meg és aláírták az eseményt tanúsító dokumentumot. A két tanu, stilszerűen, lányuk Judit és fiúk János volt. – Életünk legszebb napjai a házasságkötésünk, majd a gyerekek, az öt unoka és a négy dédunoka születése – árulta el Julianna. A hosszú és boldog házasság tiktka – újból kiderült – a megértés, a másik teljes elfogadása.– Minden házasságban előfordulnak összezördülések, nálunk sem volt ez másképpen. De csak addig tartott, amíg vitatkoztunk. János volt a türelmesebb, az engedékyenyebb, többször mondta: „anyám, hagyd már abba!". És ez hatott – közölte Julianna. Közösen mesélték: életük során csakis akkor voltak külön, amikor dolgoztak, mindenhová együtt mentek. – A mai napig szeretünk mulatni, szeretjük a gyerekeinket, az unokáinkat, a dédunokáinkat és egymást – mondták szinte egyszerre.A mindenre pecsétet jelentő hitvesi csók vasárnap újra elcsattant Julianna és János között. Fotó: Imre Péter.Az örökifjú pár fiákeren érkezett a szertartás és az ünnepség helyszínére, a tabáni olvasókörhöz.A gyűrűk sem maradhattak el az újabb, a megerősítő igenek után.