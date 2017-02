Jégbe fagyott a mindszenti komp

Motoros fűrésszel árkolták körbe a kompot, csákánnyal semmire sem mentek volna. Fotó: Kovács Erika

– Legalább másfél mázsa az a jégtömb, amit egyben kivágtunk a Tiszából – mutatta Draskovits Artúr, a mindszenti komp új üzemeltetője tegnap. – Kíváncsiak voltunk, mennyire hízott meg a jég. Megmértük, 43 centi vastag. – Mindszent és Baks között egy hónapja nem jár a komp. Az új év első napján állt be a jég.Draskovits Artúr elmondta, az elmúlt hónap arra volt jó, hogy elvégezzék a komp szükséges karbantartását. Csapágyakat cseréltek, új drótkötelet is kapott a jármű, és felújításokat is végeztek.

– Most motoros fűrésszel kis csatornát vágtunk a komp köré. Nem gondoltuk, hogy ennyire vastag a jég. Egyszer csak vége lesz a télnek, és jön az olvadás. Szeretnénk megvédeni a kompot a jégzajlástól, ami komoly károkat okozhat. Hogy ér-e majd valamit, nem tudjuk, még nem volt hasonló tapasztalatunk. Állítólag 30 éve, 1987-ben volt utoljára ilyen kemény tél – tette hozzá az üzemeltető.