Jó hír az ünnepre: újra jár a mindszenti komp!

Jó hírt kaptunk: mivel a Tisza apad,. A komp üzemeltetője az alábbi közlemény juttatta el portálunkhoz:

"Tájékoztatásul közlöm, hogy a Tisza apadásának köszönhetően Mindszent és Baks közötti komp közlekedését újra indítottuk. Az idei tavaszi árhullám/vízállás ingadozó jellege miatt többszöri leállással lehet számolni a következő hetekben az érintett szakaszon, ezért továbbra is érdemes utazás előtt tájékozódni a komp közlekedéséről. A nyári menetrend szerint a komp naponta 6:00 órától 19:00 óráig közlekedik az ősz beálltáig - ünnepek alatt is, így ezen a Húsvéti hétvégén is. További részletekről, esetleges előrejelzésekről telefonon (+36303858111), email-ben és Facebook oldalunkon is adunk információt az érdeklődők számára." - a révátkelő facebook oldalát itt érik el.



Tehát, a tudnivalók összefoglalva: a komp újra jár 6 és 19 óra között, de mostanában lehet még leállás, ha jön a víz.