Jó időben sincs telt ház Vásárhelyen

Csúcs Tünde és fiai, Imre és Ádám alig várták a jó időt. Fotó: Máté Gergely

– Nemrég költöztünk Kishomokra egy kertvárosi társasházból, úgyhogy most tudunk végre kertészkedni – mondták vasárnap Kis Lászlóék a sétálóutcán, miközben lányukat, Izabellát várták, aki éppen egy sakkversenyen vett részt. Most már csak akkor jönnek be a városba szabadidejükben, ha valamilyen rendezvényt tartanak.Egy nő épp az egyik belvárosi fogorvosi rendelő ablakait takarította, mint mondta, ilyenkor van rá idő. – Nagyon vártam már, hogy jó idő legyen, de félek, hogy nem tart sokáig – aggodalmaskodott, miközben az egyre felhősödő égre mutatott. – Nem szeretnék a városról nyilatkozni, mert nem éppen futóbarát környék – magyarázta egy, a Tóalj utcán futó férfi, aki a barátságtalan biciklisekre és dögszagra panaszkodott.

Ennél vidámabb volt Csúcs Tünde, aki fiait a népkerti játszótérre vitte vasárnap. – Örülünk, hogy végre jó idő van. Büntetés volt a gyerekeknek a sokáig elhúzódó hideg, többször is kérdezték, hogy mikor lehet kijönni motorozni, játszóterezni. Most már lehet idekint játszani – mondta a gyerekeire figyelő Tünde.Mindettől függetlenül megfigyelhető a városban, hogy nemigen pezseg az élet 15-20 fokos, napsütéses időben sem. A Kossuth téren néhány járókelővel találkozhat az ember, a Hősök teréről pedig el sem hinnénk, hogy pár éve még tucatnyi fiatal koptatta gördeszkáit és görkorcsolyáit a terület aszfaltján.