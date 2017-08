Jó pénzért dolgoznak az építkezésen, vakációparkban laknak a fiatalok: Kis Mindszent lett a hollandiai Harlingen

Harlingenben nagyon sok mindszenti fiatal dolgozik. Fotó: Antal Sándor

– Munkáért és pénzért jöttem ki 6 évvel ezelőtt Harlingenbe – mondta egyikük, Péter (kérte, hogy csak a keresztneve szerepeljen a lapban), akit a svájci frank üldözött ki Hollandiába. Azt mondta, nem is tudja, mi lett volna, ha nem így dönt.– Otthon is volt munka, de jóval kevesebb pénzért. Itt a többszörösét keresem. Zsaluzó ács vagyok, építkezésen dolgozom. Hidakat, autópályákat építünk – sorolta a fiatal férfi, akinek a családja itthon van, Mindszenten.– Úgy 5-6 hetente megyek haza a családhoz. Olyankor 10 napig vagyok otthon. Kapunk szabadságórákat, ami a fizetés 8 százaléka. Ezt májusban utalják, azzal a céllal, hogy a dolgozó elmehessen a családjával nyaralni. Szabadságpénzünk is van, ezt akkor fizetik ki, amikor hazajövünk.

A kis Mindszent Harlingen egyik vakációparkjában található. Fotó: Antal Sándor

Péter arról is beszélt, hogy nincs Harlingenben rabszolgasoruk.– Tökéletes munkakörülményeink vannak. Nem hajtanak bennünket. Napi 8 órát dolgozunk. Utána van időnk pihenni, amihez minden feltételt megteremt számunka a cég. Egy úgynevezett vakációparkban lakunk. Ilyenekben nyaralnak a hollandok. Mindennel felszerelt, van benne konditerem, szauna, uszoda, sportpálya. A család persze nagyon hiányzik mindannyiunknak. Azt nem tudjuk megoldani, hogy ők is kijöjjenek. Akkor már nekünk kellene az albérletről gondoskodnunk, és az sok pénzt elvinne. Így több pénzt tudok hazaküldeni. Hogy meddig lehet csinálni? Nem tudom. Egyelőre nehezen tudnám átállítani magam az otthoni éhbérre.A magyar fiatalember munkájával elégedettek voltak a holland cég vezetői. Amikor új munkaerőre volt szükség, beszéltek vele erről. Ő pedig a mindszentieknek szólt. Sokan követték Péter példáját az elmúlt egy-másfél évben. A 47 éves Bereczki Csaba is, akinek akkor az egyik öccse, Robi már negyedéve kint dolgozott.

Grillpartira hívnák Szijjártót



Szijjártó Péter külügyminiszter rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy konzultációra hazarendelte a Hollandiába akkreditált magyar nagykövetet. A távozó holland nagykövet ugyanis az egyik hazai lapban megjelent interjújában többek között marxistának nevezte az orbáni politikát. Szerinte Magyarországon csak pró és kontra álláspont lehetséges, valaki vagy a kormány mellett áll, vagy ellene. Szijjártó ezért bejelentette, hogy határozatlan időre megszakítják a nagyköveti szintű kapcsolatot Hollandiával. Bereczki Csaba erről nem hallott. Miután felolvastuk neki az erről szóló híradásokat, annyit mondott, szívesen vendégül látnák Szijjártó Pétert egy harlingeni grillpartira. Megnézhetné, hogy az ott dolgozó magyarok hogyan élnek, milyen a munkájuk, és belekóstolhatna a közhangulatba is.

– Otthon, Mindszenten vállalkozásom volt. Nyílászárók beépítésével, szerelésével foglalkoztam. Munka volt, arra nem panaszkodhatom. Ellenben nálam is lecsapódott, ami az egész hazai építőiparra jellemző. Vagy késve fizették ki a munkámat, vagy csak részben, vagy sehogy sem. Nem a munka fárasztott ki, hanem a stressz, hogy állandóan futhattam a pénzem után. Ezért döntöttem úgy, hogy élek a holland lehetőséggel – mesélte a férfi.– Hetente keresek annyit, mint amennyi otthon a szakmunkás nettó minimálbér havonta. S ez csak a 40 órára értendő. Ha túlmunka van, azt pluszban fizetik. A heti bér soha nem csúszik. Már péntek délelőtt a számlánkon van. Egy éve vagyok itt. Gyakran járok haza a barátnőmhöz. Utánam három hónappal a másik öcsém, Kornél is kijött. Úgyhogy most együtt vagyunk itt, mi, a Bereczki fiúk. Az egyik testvérem egy év alatt össze tudott annyit spórolni, hogy a 2 gyerek után járó szocpollal vettek otthon egy 4 milliós házat. Én már kigazdálkodtam 2 kocsi árát, és 2 milliót költöttem a mindszenti házra. Még vannak terveink a barátnőmmel. Egy ideig még maradok. Közben reménykedem, hogy előbb-utóbb rendeződnek a dolgok Magyarországon, és nem lesznek olyan problémák, amik miatt eljöttem. Mindszentet nagyon szeretjük, mi nagyon összetartunk. Gyakran rendezünk grillpartikat, ahol emlegetjük az otthoni dolgokat. Honvágyunk van, de a megélhetés is fontos.