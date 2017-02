Jobbak az árak Vásárhelyen

– Biciklivel is haza lehet menni, sokkal közelebb van – indokolta Somogyi Hajnalka a Zátony kávézó és pizzériában, miért maradnak hétvégente a baráti társaságával Hódmezővásárhelyen. Arra is kitért, hogy az árak sokkal kedvezőbbek, bár azt elismerte, néha jobb Szegeden, mert kevesebb az ismerős.Mások arra hivatkoztak, ha Szegeden leül a buli az éjszaka közepén, akkor nem kell hajnalig a városban kóvályogni az első buszra vagy vonatra várva. – Kellemetlen, amikor fél óráig vagy egy óráig kell várni egy szegedi szórakozóhelyen, hogy beengedjenek, vagy a ruhatárba tegyük a kabátunkat, táskánkat – mondta egy fiatal.– Sokkal nyugodtabb, otthonosabb a vásárhelyi környezet, és a barátaink egyébként is itt vannak – magyarázta az egyik pizzázó férfi, aki ráadásul szegedi barátnőjével döntött úgy, hogy a héten Vásárhelyen kapcsolódnak ki.Horváth Áron a Piros presszóba szokott járni. Úgy vélte, a Piros és a Zátony jó hely, számára azonban fontos az is, hogy Szegeden nehezebb helyet találni, ha spontán kikapcsolódásra vágyik az ember.– Esélytelennek látom, hogy egy péntek vagy szombat este asztalfoglalás nélkül beférjen valaki egy jobb helyre Szegeden – hangsúlyozta.Vásárhelyen nemrég újították fel a Raktárt, és a New Pennában is gyakorinak számítottak a bulik, ma már viszont csak havonta egy-két ilyen alkalom van. Szombat este a Raktár nyitva tartott, de még a pultban sem láttunk senkit, viszont a Sarokházban többen is töltötték az estét.