Jobbikos kampányt szolgál a migránsszámláló

Kiss Attila és Márki-Zay Péter az eltávolított, úgynevezett migránsszámlálóval. Fotó: Imre Péter.

A tábla alapján Soros György még egy bevándorlót sem telepített az országba, míg Orbán Viktor és kormánya 2328-at fogadott be oltalmazotti státuszban és 19 ezer 885-öt letelepedési kötvénnyel.A számlálót azért kellett eltávolítani, mert sérti a választási eljárásról szóló törvényt. – Az Országos Választási Bizottságtól levelet kaptunk, amelyben kifogásolták és választási tevékenységnek minősítették a plakátot, mert Orbán Viktor neve szerepel rajta – közölte Márki-Zay Péter a tegnap délelőtti sajtótájékoztatón. Elismerte: a tábla valóban alkalmas lehet arra, hogy a választási kampány részévé váljon, ezért eltávolították, és ő átadja Kiss Attila (Jobbik) országgyűlésiképviselő-jelöltnek, akit esélyesnek tart Lázár János (Fidesz–KDNP) legyőzésére.A jobbikos politikus a polgármester kérdésére válaszolva elmondta: pártja nem tervez betelepítéseket, ezt demonstrálva Soros György nevének helyére a Jobbik kerül. – A kampány során a 4-es választókerületben mindenhová elvisszük a migránsszámlálót. És arra törekszünk, hogy a Jobbik neve alatti szám továbbra is nulla maradjon, mert mi sem támogatjuk a betelepítést – jelentette ki. Márki-Zay Péter ezután arról szólt, hogy Orbán Viktor Soros-ösztöndíjas volt, és Lázár János polgármesterként is kapott az üzletembertől 60 millió forintot roma felzárkóztatási programjára.Majd megkérdezte Kiss Attilát, hogy a Jobbikban vannak-e Soros-bérencek? Erre nemleges választ kapott. A polgármester magyarázólag hozzáfűzte, hogy a Soros-bérenc megnevezéssel csakis a figyelemfelkeltés volt a célja.