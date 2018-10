Jótékony események Tiszta Szívvel

Elmondta: ez dupla adakozást jelent, mert azok is adnak, akik az egy-egy tálca süteményt felajánlják – a legjobbakat a zsűri díjazza is –, illetve azok is, akik megveszik, megkóstolják. A befolyt összeget az Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola javára ajánlják fel, hogy fejleszthessék a speciális eszközöket kívánó autista gyermekek oktatását, képzését.



Az egyesület másik tagja, Mekkel Gabriella pedig arról szólt, idén is meghirdetik hagyományos év végi rajzpályázatukat. A téma ezúttal az „Ünnep a családban", bármelyik otthoni eseményt – névnap, születésnap, húsvét, vagy karácsony – megörökíthetik, és bármilyen technikával készülhetnek a rajzok. A gyerekek az óvodástól a 7–8. osztályos korig 5 korcsoportban nevezhetnek alkotásaikkal, melyeket 50×70 centis nagyságban, keretezetten kell benyújtani. A leadási határidő december 3., a rajzokat a Németh László Gimnázium és Általános Iskolába, Burzon Máriához kell eljuttatni. A legjobbakat majd a suli aulájában állítják ki.