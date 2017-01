Jótékonysági célra adja a temetési segélyt

– Apukám, Csúri György tavaly október 27-én hunyt el, 91 évesen. Még nyugdíjasként is fizette a Pedagógusok Szakszervezetének tagdíját, a 2016-ost tavalyelőtt decemberben rendezte – mondta a vásárhelyi Csatlós Tamásné . Azzal folytatta: mikor édesapja felesége elhunyt 2009-ben, ő kapott 12 ezer forintos temetési segélyt, ez, úgy gondolja, most is jár. – Nem a pénz kell, az összeget felajánlom a leukémiás betegek gyógyítására, mert apu ebben a kórban is szenvedett – közölte. Csúri György a Cseresnyés Kollégiumban és az egykori Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskolában dolgozott árubeszerzőként és kazánfűtőként. Lánya abban kérte a segítségünket, hogy a Pedagógusok Szakszervezetének helyi szervezetéig eljusson – maga ugyanis hiába próbálkozott. Az interneten gyorsan megtaláltuk a vásárhelyi járási képviselőt, Konczné Karasz Edit et.– A 12 ezer forintos temetési segély természetesen jár Csúri György lányának – mondta Konczné. Ahhoz, hogy intézkedni tudjon, be kell vinni a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, az alapján fizetnek segélyt, valamint pár nyomtatványt is ki kell tölteni. Azt követően a pénzt felveheti, de a szervezetet is megbízhatja az összeg átutalásával egy leukémiásokról gondoskodó alapítványnak.