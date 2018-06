Jövő héten érkezik meg Ricsike speciális ágya - Cikkünk után közel 400 ezer forint támogatást kapott a vásárhelyi család

Sokan segítenek

Sokan viselik a szívükön Ricsike sorsát, ami erőt édesanyjának is. Fotó: Török János

Van helye a pénznek

Jönnek a kupakok is

– Álmomban sem gondoltam, hogy ilyen gyorsan meglesz az ágy. Egyfolytában csörög a telefonom. Nem sejtettem, hogy ilyen szeretettel fordulnak felénk az emberek – mondta Szabó Klára. A hódmezővásárhelyi, 3 gyermekét egyedül nevelő édesanyáról néhány napja írtunk Klára legkisebb gyermeke, Ricsike 6 éves, epilepsziás. A kisfiú nem tud beszélni, ülni, állni, járni, önállóan táplálkozni. A fejét sem tudja mozgatni. A család nagyon kevés pénzből él.Ricsike 24 órában igényel ellátást. Az anya így nem tud dolgozni. Kupakot gyűjtenek, hogy egy kicsit könnyebb legyen a helyzetük. Abból szerettek volna egy olyan ágyat venni Ricsikének, ami motorosan mozgatja a fej- és a lábrészt. lapunkban megjelent cikk után nagyon sokan keresték az asszonnyal a kapcsolatot. – Sokan küldtek pénzt. Volt, aki 2 ezer forintot, más 30 ezret, egy doktornő pedig 100 ezer forintot utalt át a számlánkra – sorolta Klára. – A minap kaptam egy érdekes telefonhívást. Egy néni keresett, hogy nagyon szeretne Ricsikén segíteni, és adna nekünk pénzt. Elmesélte, hogy nehezen közlekedik, biciklivel megy mindenhová. Kérte, hogy találkozzunk a Zrínyi utca sarkán. Így is lett. A kezembe nyomott egy borítékot, 100 ezer forinttal. Szinte szólni nem tudtam a meghatottságtól. Összességében mintegy 400 ezer forint támogatást kaptunk egy hét alatt. Nagyon köszönjük mindenkinek a segítséget – mondta Klára.A beérkezett pénzből az anyuka Ricsikének speciális vitaminokat szerzett be, valamint ugyancsak speciális kötszereket. 30 ezer forintért húst vásárolt. Azt még első cikkünknél sem árulta el, csak így utólag, hogy több olyan időszak volt az életükben, amikor kenyér is alig került az asztalra. A régi mosógépe egy ideje tönkrement. Most vett egy újat, mert nagyon sokat kell mosnia.Az ágyra több felajánlást is kaptak Szabó Kláráék. Egy makói vállalkozástól kaptak volna új ágyat, de annak csak a fejrészét lehetett állítani. Végül egy gyulai asszony segítségét fogadta el, aki azt az ágyat finanszírozza, ami Ricsikének a legjobb lesz. Klára a rendelést már leadta. A szállításra való összeget a Rádió 1 munkatársai adták össze. Ők hozzák Vásárhelyre a jövő héten. Olyan szakemberrel érkeznek, aki Ricsikééknél össze is rakja az ágyat.Más felajánlásokat is kaptak Kláráék. Egy dorogi, hasonló betegséggel küzdő gyermek anyukája speciális babakocsit ad Ricsikének. Ezt a lakásban használják majd. Így Klára ki tudja tolni a kisfiát például a konyhába. A babakocsi is a jövő héten érkezik. Egy gödöllői anyuka pedig pelenkákat küld a 6 éves kisfiúnak.Kupakot is gyűjtenek Ricsike javára. – Egy szegedi iskola például jó kisteherautónyit gyűjtött össze, de máshonnan is sok kupakot kapunk. Egy orosházi házaspár felajánlotta, hogy segítenek a szállításban – mesélte az édesanya.Klára elmondta, nagy örömet szerzett neki mindenki, aki egyáltalán felhívta. – Kissé elszigetelődtem az elmúlt években. Most telefonon sok emberrel ismerkedtem meg, sorstársakkal is, akik gyermeke hasonló betegségtől szenved. Velük tapasztalatot cserélhetünk, lelkileg támogathatjuk egymást, ami nagyon fontos – mondta Klára.