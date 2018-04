Jövő hétre elkészülnek az új játszóterek Vásárhely külterületein

Kútvölgyön is épül játszótér. Fotó: Kovács Erika

A játszótérépítési projektről a városvezetéstől szerettünk volna információhoz jutni. A hétfőn elküldött levelünkre szerdán még nem válaszoltak. Ezért Hegedűs Zoltánt, a projektet útjára indító Fidesz-frakció vezetőjét kérdeztük.– A kivitelező tájékoztatása szerint a 4 külterületi városrészen, illetve a Szegfű utcában is a jövő héten fejezik be a munkát. A játékelemeket a lakossági fórumokon a szülők választották ki.A képviselő-testület még tavaly ősszel döntött arról, hogy 366 millió forint saját forrást fordít 2018-ban és 2019-ben a négy településrész (Batida, Erzsébet, Kútvölgy, Szikáncs) fejlesztésére. Ebből 221 millió forintot idén használnak fel út- és játszótérépítésre. Az utak elkészültek, a játszótereket is birtokba vehetik a gyerekek néhány nap múlva.