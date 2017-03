Juhart ültetnek a nyárfák helyére Liget soron

– Tudomásul vettük, bár én szomorúnak és fájdalmasnak tartottam, hogy ki kellett vágni a nyárfákat. Az viszont pozitív, hogy máris telepítik az újakat, szépek, formásak, nem csemeték – mondta a vásárhelyi Liget soron lakó Takács János . Véleményéhez csatlakozott B. Kovács Márta is. A 42 nyárfa helyére tegnap kezdték el a juharok ültetését, 54 előnevelt, 2-3 méteres, földlabdás növény kerül a sorra. Pár év múlva már árnyékot adhatnak.A 420 méteres szakaszra eredetileg 105 csemetét terveztek, de felvetődött, inkább fejlettebb fákat ültessenek ki. Megírtuk: a Liget soron élők két táborra szakadtak, az egyik támogatta a korhadt, balesetveszélyes fákat is rejtő nyárfasor kivágását, a másik megkímélte volna . Az ügyben lakossági fórumot is tartottak, ahol a szakemberek elmondták: a megkezdett irtást be kell fejezni. A tavaly júniusi vihar után növényorvosi vélemény állapította meg, a fák élet- és balesetveszélyesek . A város vezetői elismerték, abban hibáztak, hogy elmaradt az előzetes tájékoztatás.Az első juhar tegnap délelőtt került a helyére, és mára már végeznek a munkával a szakemberek. A Kása-erdő részeként, védfasorként ültették annak idején a nyárfákat, most ezt a szerepet veszik át a juharok. Az is elképzelhető, a most kullancstól erősen fertőzött Kása-erdő sorsa jobbra fordul, egy beruházásnak köszönhetően végre betöltheti a már évtizedek óta neki szánt szerepet. Pályázati forrás van arra, hogy jövőre, de akár már ősszel megkezdődjenek a munkák, és igazi parkerdőt alakítsanak ki – mondta Hegedűs Zoltán alpolgármester.Hozzátette: fontos, hogy a lakosság használhassa, sétáljanak, kiránduljanak, pihenjenek benne az emberek, és a sportolóknak is lehetőséget biztosítson mozgásra, edzésekre.