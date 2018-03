Kádárista politikacsináló dolgozik Márki-Zay kabinetjében

Az állításnak a promenád is próbált utánajárni. Információink szerint Baranyi Máriát valóban felvették a vásárhelyi Polgármesteri Hivatalba a Kabinet Iroda felállítására és vezetésére. A portálnak több, a tegnapi fogadóórán járt vásárhelyi polgár is megerősítette, hogy Baranyi már vezetőként koordinálta a titkárságot, és irányította a polgármesterhez érkezőket. Promenad.hu internetes és egyéb források alapján utánajárt, ki is a titokzatos új titkárságvezető, a pályafutásának mely vonatkozásaira figyelhetett föl Márki-Zay Péter, amikor az alkalmazása mellett döntött. Egy vérbeli szocialista politikai szereplő alakja bontakozik ki előttünk, aki nemcsak rajongója volt a pufajkás, kommunista múltú Horn Gyula miniszterelnöknek, de még formálni is igyekezett annak tevékenységét.