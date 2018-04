Kallai Árpád főigazgató szerint a fórum a gyűlöletkampány része - Márki-Zay mosolycsekket vezetne be a kórházban

A fórum végén a résztvevők a kihelyezett perselybe dobták adományaikat, amiből többek között vérnyomásmérőt vesznek. Fotó: Kovács Erika

A fórum előzménye, hogy a város első embere néhány hete egy székkutasi jobbikos választási fórumon kijelentette, hogy az életét kockáztatja, aki bemegy a vásárhelyi kórházba. A polgármestert a kórház beperelte (2018. április 4.: Becsületsértésért pereli a kórház Márki-Zayt).– Szeretném megnyugtatni a kórház dolgozóit, hogy munkájukat nagyra értékelem. A város lehetőségét és a lakosság összefogását kihasználva adományokkal kívánjuk a kórház működését támogatni. Mindig elismertem azokat az erőfeszítéseket is, amelyeket a Fidesz-kormány tett az egészségügyért. E folyamat folytatása mellett a betegek emberszámba vételére, emberi méltóságának megőrzésére, korrekt betegtájékoztatásra is szükség van. Politikusként továbbra sem kívánok beleszólni a szakmaikérdésekbe. Az utóbbi időkben viszont számos jelzést kaptam a kórház dolgozóitól, betegeitől, amelyek mögött részben valós problémák állnak, részben pedig a hiányos kommunikáció okozta a gondot. Azt a bizalmat, aminek a megingását én is érzékeltem, közös munkával tudjuk csak helyreállítani.Márki-Zay Péter a fórumon bejelentette, szeretnének egy „visszajelzés urnát" kihelyezni a városházán, ahová bárki bedobhatja a kórházzal vagy bármely más egészségügyi területtel kapcsolatos véleményét. Kérte, hogy a pozitívumokat is hangsúlyozzák. A polgármester bejelentette, a kórház legnépszerűbb dolgozóját a város – önkéntes felajánlásokból – havonta „mosolycsekkel" jutalmazza. Kihelyeztek egy perselyt is, az ebben összegyűlt adományokból többek között vérnyomásmérőket vásárolnak majd.A fórumon a lakosság is elmondhatta a kórházzal kapcsolatos véleményét. Horváth Erzsébetet többször műtötték. Elmondta, hálával tartozik a vásárhelyi kórháznak.– Az SBO dolgozói nagyon leterheltek. Sokan azért járnak oda, mert a szakrendelőben csak hetekkel később végeznék el rajtuk a vizsgálatokat. Az orvosok sokat segítenének magukon és a betegeken is, ha megmondanák, hogy aki azonnali vizsgálatokat szeretne, melyik intézményben és mennyi pénzért vehetné igénybe.Varga János arra panaszkodott, hogy amikor a feleségét kórházba szállították, vizes és véres ágyba fektették.A fórumon részt vett Ábrahám László, orvosperekre szakosodott ügyvéd is. – Részben a vásárhelyi kórház védelmében is mondom, hogy az itt elhangzó hibák nagy része rendszerhiba, az országban mindenhol erre panaszkodnak.A fórum előtt egy nappal a Kallai Árpádot, a kórház főigazgatóját, valamint Németh Lászlót, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatóját is meghívta a polgármester. Nem vettek részt a fórumon, amiről sajtóközleményt adtak ki: „Az elmúlt hetek eseményei egyértelművé tették számunkra, hogy a fórum az intézmény ellen irányuló gyűlöletkampány része, amelyben nem kívánunk részt venni. A kórház orvosai, ápolói, szakdolgozói továbbra is a tudásuk legjavát nyújtva mindent megtesznek a betegekért. A kórház munkatársai folyamatosan tartanak lakossági konzultációkat és fórumokat, ahol lehetőség nyílik minden kérdés megbeszélésére."