Kallai: nincsenek veszélyben a vásárhelyi kórház dolgozói a kanyaró miatt

– Nincsenek fokozottan veszélyes helyzetben a kanyaró miatt a vásárhelyi kórház dolgozói. Ez az állítás nem felel meg a valóságnak – mondta sajtótájékoztatón Kallai Árpád. A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely–Makó főigazgatója Sipka Balázs rezidens sebész tegnapi lapunkban megjelent állítására reagált. Sipka arról beszélt: a dolgozók nem kapnak kanyaró elleni oltást. Az orr-száj maszk és a kesztyű nem alkalmas arra, hogy kizárja a fertőzés lehetőségét – tette hozzá levelében, amelyet Oroszi Beatrixnek, az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) főigazgatójának küldött.Kallai felidézte: makói tagkórházukban március 4-én zárlatot rendeltek el, így a térség sürgősségi és fekvőbetegeit azóta is Orosházára, Szegedre és Vásárhelyre irányítják. Közben a kanyarót Makón – a hatóságok utasításait követve – megfékezték. Látogatási tilalmat Vásárhelyen is elrendeltek, óvintézkedésként.Elmondta: a makói zárlat bevezetésekor mindkét tagkórházban és a kakasszéki szanatóriumban is megtették a szükséges intézkedéseket. Tájékoztattak minden dolgozót, ismertették a kanyaró tüneteit, felhívták a figyelmet a védőeszközök viselésére (a védőruhán kívül orr-száj maszk, gumikesztyű), a higiéniás teendőkre és a tünetek tapasztalása esetén a jelentési kötelezettségre. Akik Makón érintkeztek fertőzöttekkel, azokat beoltották, a szérum önkéntesen is felvehető, illetve azok, akik mindkét tagkórházban tevékenykednek, szintén kötelezően megkapták a védőoltást.– Az oltottsági szint felmérése folyamatos, 800 munkavállalót kell „átvilágítani". Minden intézkedést megtettünk, amit a jogszabályok megkövetelnek, és állítom: biztonságban vannak a vásárhelyi kórház dolgozói. Eddig egy megbetegedést, sőt még annak gyanúját sem tapasztaltuk – jelentette ki Kallai Árpád.