Kanyaró: a vásárhelyi egészségügyisekért aggódik a kórház rezidens sebésze

A kanyaróhelyzet miatt levelet küldött Sipka Balázs, a hódmezővásárhelyi kórház sebészeti osztályának rezidense Oroszi Beatrixnek, az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) főigazgatójának. Mint írta, bár a makói kórházból, ahol a múlt héten fertőzött beteget és egészségügyi dolgozókat is találtak, átirányítják a betegellátást többek között hozzájuk, a vásárhelyiek nem kaptak még kanyaró elleni védőoltást. Állásfoglalást kértek – Tudtommal eddig kórházunkban regisztrált fertőzés nem történt, de úgy vélem, hogy egy járvány által érintett területet ellátó kórház esetében ennek komolyan fennáll a lehetősége – fogalmazott Sipka Balázs, aki szerint a fertőzés elkerülésére igazoltan nem alkalmas orr-szájmaszkon, valamint a látogatási tilalmon és az alapvető higiénés szabályok betartásán kívül semmi nem védi őket a fertőzéstől. Emlékeztetett: az országos tiszti főorvos korábban kijelentette, hogy veszélyeztetettek azok az egészségügyi dolgozók, akik Romániából érkező, potenciálisan kanyarós betegeket látnak el. Közülük azokat, akik 1969 és 1989 között születtek, és akik oltási dokumentációval nem tudják igazolni a két MMR oltás meglétét, a jelenlegi járványügyi helyzetben, a Romániával határos megyékben MMR oltásban szükséges részesíteni. A gyakorlatban ez azonban nem történt meg. A Rezidensek és Szakorvosok Szövetségének alelnöki tisztségét is betöltő fiatal orvos állásfoglalást kért az OEK főigazgatójától. Azt kérdezte, kijelenthető-e, hogy biztonságban vannak, illetve ha fennáll veszélyeztetettségük, mikor kezdik meg az oltásukat. Fontossági sorrend Válaszában Oroszi Beatrix azt írta, jelenleg a járvány egy egészségügyi intézményt érint. Ezenkívül Csongrád megyéből péntek délig még két kanyarógyanús esetet jelentettek, akiknél a laboratóriumi vizsgálat megerősítette a kanyaró diagnózisát. – Tehát a megyében területi járvány nincs. Ha változik a járványügyi helyzet, jelezni fogjuk – fogalmazott. A főigazgató azt is hangsúlyozta, hogy igazolt kanyarós esetet eddig csak Makóról és Szegedről jelentettek. A többi nem megerősített. „Jelen helyzetben az elsődleges dolgunk a járvány helyben történő elfojtása, a kanyarós betegek környezetének védelme, tehát az azonnali, közvetlen veszélynek kitettek védelme, a területi járvány kialakulásának megelőzése. A következő lépés a fontossági sorrendben az önhöz hasonló helyzetben lévő egészségügyi dolgozók védelmének megerősítése. Már készülnek a tervek az önök védettségének megerősítésére, erről reményeim szerint rövid időn belül hivatalos tájékoztatást fognak kapni." Bíznak a saját egészségükben A főigazgató levelére Sipka Balázs annyit reagált: kórházukban még csak fel sem térképezték az egy oltással rendelkező munkatársakat, és nem osztottak védőfelszereléseket sem, miközben az ÁNTSZ állásfoglalása ezt előírja. – Természetesen a betegeinket ellátjuk, a feladatok elől nem bújunk el, és bízunk abban, hogy mindezt egészségben tehetjük a jövőben is – tette hozzá.