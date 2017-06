Kaput kellene nyitni, hogy Szabadkáig közlekedjen a tramtrain

Lóra, magyar!



A Szabad Magyar Szó cikke alatt többen kommentálták a Szabadkáig futó tramtrainről szóló hírt. Voltak, akik nagyon jó ötletnek tartják, és szurkolnak, hogy megvalósuljon. Mások pesszimisták, és szerintük semmi sem lesz belőle. Van, aki azt javasolta, ne a gyorsvasútra várjanak a magyarok, hanem pattanjanak lóra.

Most akkor újratervezés?

Kormányhatározatra várva

Régen sínbusz vitte az utasokat Szabadkára. Archív fotó: Karnok Csaba

– A kormány támogatja a Hódmezővásárhelyt Szegeddel összekötő tramtrain építését. Ugyanakkor a beruházást észszerű áron kell megvalósítani, és megvizsgálni, hogy a nemzetpolitikai célokkal egyezően miként lehet a vonalat meghosszabbítani Szabadkáig – mondta Orbán Viktor május 26-án, amikor a Modern Városok Programban Hódmezővásárhelyre látogatott.A miniszterelnök hozzátette még, hogy az ezzel kapcsolatos részben technikai, részben határrendészeti kérdésekről megkezdik a tárgyalást a szerb kormánnyal.A kormányfő csupán ennyit mondott és nem többet az évek óta tervezett Szeged–Hódmezővásárhely tramtrainprojektről, amelyről április végén derült ki, duplaannyiba kerül, mint amennyit eredetileg (23,2 milliárd forint) szántak rá. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter akkor úgy nyilatkozott, 48 milliárd forintos áron nem kell a villamosvasút.Orbán Viktor vásárhelyi látogatásán sok minden más mellett a legfontosabbat nem tudtuk meg: ha Szabadkáig közlekedik a tramtrain, akkor hogyan lehet észszerű áron megvalósítani a projektet. Mi az észszerű ár, ha meghosszabbítják a vonalat? A kormányfő bejelentése után mi történik majd az elkövetkező hónapokban? Borul a menetrend, és újratervezik az egész projektet? Többek között ezekre a kérdésekre szerettünk volna választ kapni a legilletékesebbektől: a vonal kiépítését koordináló Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.-től, a jármű-beszerzést bonyolító MÁV Zrt.-től és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól.A NIF Zrt.-től és a MÁV-tól hétfő óta nem kaptunk választ. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kommunikációs főosztálya pedig csak annyit válaszolt kérdéseinkre: „a Modern városok programban létrejött megállapodásokhoz kapcsolódó feladatokat kormányhatározatok részletezik. A kérdésben a vonatkozó kormányhatározat megjelenése után adható pontos tájékoztatás". Bogdan Laban szabadkai polgármestertől és a szabadkai önkormányzat gazdaságfejlesztési irodájától pedig azt kérdeztük, tudtak-e arról, hogy a magyar kormány azt tervezi, hogy a tramtrain Szabadkáig közlekedjen, és mit szólnak ehhez, de nem kaptunk választ lapzártánkig. Orbán bejelentésével a vajdasági Szabad Magyar Szó is foglalkozott, amely Facebook-oldalán „Jó ötlet, támogatjuk!" posztszöveggel hozta a hírt.Szegeden és Hódmezővásárhelyen az önkormányzatok tájékoztatása szerint nem állt meg az élet tramtrainügyben. Szeged előzetes megállapodást kötött a NIF Zrt.-vel a Rókusi pályaudvar vonatkozásában vagyoni kérdésben, és építési szabályzatot módosított a járművek elhelyezéséhez szükséges remíz építése miatt.

Politikai öngyilkosság

Kapu a határon

„A miniszterelnök hódmezővásárhelyi bejelentése, amely szerint megvizsgálják, miként lehet meghosszabbítani a tramtrain vonalát Szabadkáig, nem befolyásolja a projekt Vásárhelyt érintő részét" – válaszolta a vásárhelyi önkormányzat. Hozzátették, ehhez kapcsolódó lényegesebb munkálatokra még nem került sor, csupán a közműkiváltások egy része történt meg (ivóvíz, távhő), amelyek a tramtrain kivitelezésétől függetlenül is hasznosak, hiszen az útfelújítások vagy egyéb beruházások során is megoldandó feladatot és költséget jelentenének. A további közműkiváltások jelenleg szünetelnek.No more tramtrain címmel hosszú cikkben foglalkozott a villamosvasúttal a legnagyobb hazai vasúti szakportál, az Indóház (iho.hu/hir/no-more-tramtrain-170527). Zöldi Péter azt írja felütésként, hogy „politikai öngyilkosság közlekedési fejlesztések leállításáról beszélni", mert régóta tudott dolog, hogy a közlekedésfejlesztés és a politika szeretik egymást. A szakíró Orbán Viktor mesterműnek titulált vásárhelyi bejelentését szedte ízekre, és mutatta be, hogy a miniszterelnök „hogyan tudta előreként eladni a közönségnek a hátraarcot" a villamosvasútról, amely szerinte csillagászati messzeségekbe távolodik.Szeged és Hódmezővásárhely két tramtrainvégállomása között mintegy 30 kilométer a távolság. Szeged és Szabadka között mintegy 40 kilométeres a vasúti pálya, melynek felújítását már többször tervezték, hogy azon akár 120 kilométer per órás sebességgel is mehessen vonat, de nem lett belőle semmi. Most egyébként amúgy sem jár azon a vonalon vonat, mert kaput építettek a sínekre szögesdrótból.Aztán persze rögtön adódik a következő kérdés: Szerbia nem tagja az Európai Uniónak, és előreláthatóan a közeljövőben nem is lesz, ennek megfelelően a szerb–magyar határ átlépésekor ellenőrzik az utasokat. Hogyan lehet majd így tartani a menetrendet? Elképzelem, ahogy áll majd a szegedi megállóban a 14.25-ös tramtrainre váró, Vásárhelyre készülő ember, és várja, hogy jöjjön Szabadka felől a villamosvasút, de azt fogják a határőrök és a vámosok, mert éppen sokan jöttek a Vajdaságból, és emiatt csak egyórás késéssel fut be az Indóház térre a tramtrain..