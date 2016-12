Karácsony alkalmából maguknak főztek a hajléktalanszálló lakói

– Az orjaleves lassan kész, finom – mondta a kóstolás után Ibolya, a szakácsnő a vásárhelyi hajléktalanszálló konyháján szerdán. A disznóvágással egybekötött karácsonyi főzésen 70 főre készült étel, a nappali melegedőn lévőket is beleszámították. A fél sertést a vásárhelyi vállalkozó, Maczelka Tibor ajánlotta fel. Az állattala telephelyén végeztek, a szállóra már a feldolgozott, főzésre kész alapanyagok kerültek – tudtuk meg Korsós Sándortól, az intézmény igazgatójától.A hajléktalanebédeknek évekre visszanyúló hagyománya van. Eleinte a strand parkolójában rendezték, és akkor Kószó Péter alpolgármester és a johanniták adományait kapták az emberek. Amikor átadták a Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató hajléktalanszálló új, Csomorkányi úti épületét, a hagyomány ott folytatódott. Akadtak olyan évek, amikor ott is vágták a disznót.Az ebédet a hétköznapokon általában a Hód-Menza biztosítja, de hétvégeken és az ünnepi időszakban adományokból, saját forrásból és fenntartói segítséggel élnek.Az összegyűlt tartós alapanyagokhoz, élelmiszerekhez fűszereket, zöldséget, egyéb kiegészítőket is vásárolnak. Volt, amikor a saját kiskertben termesztett zöldbabot használták fel. Ilyenkor maguknak főznek a bentlakók, legtöbbször a kiváló szakácsnak bizonyult Törőcsik Imre és Micskó Zoltán – a nők kevésbé aktívak a konyhán, árulta el az intézményvezető. Most Zoltán állt a bogrács mellett. A zöldségek tisztításában a többiek is segítettek.– Másfél-két órája főzöm – mondta fél tizenkettőkor Micskó Zoltán. – Még legalább ennyi idő kell neki, hogy jó legyen. Az én paprikásom kicsit más, teszek bele fehérpaprikát, fokhagymát és csilipaprikát is, Zalából hoztam ezt az ízvilágot. Az ünnepek alatt tavaly is én főztem, biztos így lesz az idén is, szeretem csinálni, és úgy vettem észre, a többiek kedvelik az ételeimet – mondta. Majd Korsós Sándorral megbeszélték, mikor tálalhatják a töb-bieknek a paprikást.