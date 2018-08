Kéktó Fesztivál - az alapítóra is emlékeznek

Ma 13 órakor a hagyományos lovas zarándokúttal kezdődik a program a fajtaalapító mén, a Furioso Senior (1836) szülőhelyére. A Derekegyház-Tompaháton lévő Furioso Emlékparkban megemlékeznek Kucsora Istvánról, a Kéktói Ménes alapító tulajdonosáról. Este 20.30-tól koncertek következnek a Rárósi út 9-es kilométerénél lévő színpadon.



Holnap 9.30-tól startol a szabadidős lovas ügyességi viadal, az I. Kéktói Kucsora István Emlékverseny. Lesz még távcéllövő íjászverseny, a kéktói kisasszonyok karusszelbemutatója, hagyományos magyar lófajták bemutatója, kishuszár karusszel Kucsora István emlékére és koreai harcművészeti bemutató. Veterán motorokat, gépjárműveket is láthatnak az érdeklődők, és lesz malacfogó verseny is. Este 20.20-tól vásárhelyi együttesek koncerteznek.



Vasárnap 8 órakor indul az Ismerd meg Rárós-Kéktót! lovas tájékozódási verseny, ezt követi 9-től a fogathajtás, szintén Kucsora István emlékének ajánlva. Startol a főzőverseny is, és 11 órakor kezdődik a Kéktóhoz is köthető Furioso-North Star lovak országos tenyészszemléje és bírálata a lovaspályán. A vendégek láthatnak Nagy Ákostól és fiától, Leventétől hun–magyar lovaskultúra- és lovas harcművészeti bemutatót.