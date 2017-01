Kemény fagyban is a szabadban strandolnak

Kis Kovács Viktória jól érezte magát a meleg vízben. Fotó: Imre Péter

A vásárhelyi strand egyik szabadtéri medencéjében tegnap hárman mártóztak meg, ők is a 35-37 fokos gyógyvízben. Ezen nem csodálkozhattunk, a levegő hőmérséklete mínusz 9 és mínusz 6 fok között mozgott. – Télen-nyáron mindennap itt vagyok a strandon, és legalább két órát maradok. Ez már hozzátartozik az életemhez – közölte Mária.A Bethlen Gábor Református Gimnázium végzőse bőbeszédűbb volt. – Szombaton tartjuk a bálunkat a Fekete Sasban, előtte jó egy kicsit kikapcsolódni, lazítani, feltöltődni. Friss levegőn vagyok, süt a nap, jól érzem itt magam. A téli időszakban is hetente legalább kétszer eljövök fürdőzni – árulta el a 18 éves vásárhelyi Kis Kovács Viktória . Azt is elmondta, 4 éve jár telente is a strandra, akkor kezdett vízilabdázni a helyi klubban.Amikor a fotókat készítettük, a víz és a levegő hőmérséklete között 43-46 Celsius-fok volt a különbség, a szél is erősen fújt. Antalóczy Péter fürdőigazgató elmondta: pénteken meglepően kevesen voltak, általában télen is van egy reggeli, napközbeni és esti csapat, csoportonként 25-30 fővel. Többségük a meleg vízben ücsörög.

– Bérletesek vagyunk, szinte mindennap jövünk – hallottuk a szentesi strand egyik meleg vizes medencéjében két férfitól. Rajtuk kívül csak egy idős férfi ejtőzött a termálvízben. Tamás és István éppen egy sakkjátszma közepén tartott. Ez a legkedvesebb elfoglaltságuk a brűgben, de hogy melyikük szokott gyakrabban győzni, abban nem jutottak dűlőre. Azt mondták, őket egyáltalán nem zavarja se a szél, se a hideg.– A gőz legalább 30 Celsius-fokos, még a vállunk sem fázik. A kabin is itt van pár lépésnyire. Egyébként is szokás kérdése minden, például az eszkimók sem fáznak – bólogattak. Aki pedig még melegebbre vágyik, átszaladhat a medence közelébe telepített szaunába, amelyet – ezt már a strand igazgatója, Márton Mária tette hozzá – egyelőre ingyen használhatnak a vendégeik, és nagyon népszerű.