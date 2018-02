Kényelmesen, gyorsan utazunk majd a tramtrainnel

Áthelyezték az Ady Endre úton a villanyoszlopokat



Hódmezővásárhely. Folytatódnak a tramtrain építéséhez kapcsolódó munkálatok Vásárhelyen. Az Ady Endre úton kiépítették az ideiglenes közvilágítási hálózatot. Mindez azért szükséges, mert a villamospálya építéséhez elengedhetetlen a pluszterület, így a villanypóznák ideiglenesen átkerültek az utca másik oldalára. De a munkálatok befejeztével – várhatón nyáron – újra visszahelyezik az eredeti oldalra.

A vásárhelyi önkormányzat tájékoztatása szerint az országban egyedülálló integrált nagyvasút–villamos rendszer kialakításához kapcsolódó közműkiváltások már tavaly megkezdődtek Vásárhelyen, az Ady és a Bajcsy-Zsilinszky utcákon, és azóta folyamatosan zajlanak. A szakemberek szerint is műszaki csemegének számító közlekedési rendszer villamosvasúti munkálatait a Strabag végzi a városban, ahol 3,5 kilométeres vágány épül a népkerti vasútállomástól a belvároson keresztül a nagyállomásig.A Szeged és a már említett népkerti vasútállomás közötti vasútvonal megfelelő kialakításán a Switelsky Vasúttechnika Kft. dolgozik majd. A 21,3 kilométeres szakasz átépítésével korszerűbb lesz a Népkert vágányhálózata is. Az algyői állomásnál pedig nemcsak korszerűsítik a vágányhálózatot, hanem bővítik is. Emellett új, második vágány épül Szeged-Rókus–Baktó és a Sártó–Kopáncs forgalmi kitérőnél.Nyolc tramtrainjármű ingázik majd Vásárhely és Szeged között. A MÁV-START Zrt. közbeszerzési eljárásán nyertes Stadler gyártja a kocsikat, amelyeken mozgáskorlátozottak is kényelmesen utazhatnak. Korlátozott számban kerékpárokat is lehet majd szállítani a szerelvényeken.A beruházás 2019 végére készül el Vásárhelyen, és a tesztek után 2020-tól roboghatnak a villamosvonatok. A 200 férőhelyes szerelvények csúcsidőben 10 percenként járnak majd a két város között.