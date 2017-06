Kerékpáros turisztikai központ lehet Vásárhely

Túri Krisztián a munkája miatt is egész nap teker. Fotó: Imre Péter

– Jó ötlet! Csinálják! Húzzanak bele! – mondta Aczél Tibor arra reagálva, hogy Vásárhelyt és környékét a Modern Városok Programban kerékpáros turisztikai központtá akarják fejleszteni. Hozzátette: ez egészséges módja a túrázásnak, és a környezetet sem szennyezi. 11 milliárd forintból 117 kilométer hosszúságú bicikliutat építenek, a tervezés az idén megtörténhet, a munkák jövőre startolhatnak – utóbbiakat Hegedűs Zoltán alpolgármestertől tudtuk meg.– Azt szeretnénk, hogy Vásárhely a Balatonhoz és a Tisza-tóhoz hasonlóan kerékpáros cél és központ legyen. Jelenleg 70 kilométernyi bicikliúttal rendelkezünk, ezek zöme belterületen van, az új szakaszok mind külterületen és a város környékén lesznek – mondta Hegedűs. Elvezetnek majd például a csomorkányi templomromig, Kardoskútig, a székkutasi Piroska-házig és Derekegyházra is. A tervek szerint pihenőket létesítenek, ahol a javításhoz szükséges szerszámok is lesznek.

A megkérdezettek mindegyike jó ötletnek tartotta, hogy a kerékpáros turizmussal akarnak több kirándulót, nyaralót a városba és környékére csábítani. Nagy János és párja, Mária csak azt sajnálta, egészségi állapotuk miatt nem tudnak biciklizni – a gyaloglás is megerőltető számukra.– A barátnőmmel hétvégeken rendszeresen elmegyünk kerékpáros túrákra. Elindultunk Szegedre, az épülő kopáncsi körhídig jutottunk, de voltunk már Székkutason, Mártélyon, Mindszenten és a Bodzási úton át a töltésen – újságolta Szappanosné Molnár Melinda . Ahogy fogalmazott, nem „egy fenékkel", hanem pihenőket beiktatva teljesítik a távokat. – Kipróbáljuk majd az új bicikliutakat is, vevők vagyunk az ilyesmire – jelentette ki. Túri Krisztián pótdíjazó ígérte, a családdal együtt tesztelik majd az új utakat. – Edzésben vagyok, a munkám miatt naponta legalább 15 kilométert tekerek, általában a strand és a piac között ingázok – árulta el. Krisztián is jó ötletnek tartja megcélozni a cangásokat, szerinte így Vásárhelyre csalogatva az emberek szétnéznek majd a városban is. Tülkös Ildikó idegenforgalmi referens, a vásárhelyi Tourinform-iroda vezetője elmondta: a gyalogos és kerékpáros turizmus nagy lehetőség, jelenleg is van már – füzetbe szerkesztve, térképpel – 30 választható túraútvonal. A kerékpárutak 117 kilométeres bővítése nagyobb kínálatot, több programlehetőséget jelent a környékbeli látnivalókhoz. Jövő héten hétfőn és kedden túravezetői tanfolyamot tartanak. – Legutóbb 10-12 fős fővárosi csoport Makóról kerekezett át hozzánk, és tekintette meg a nevezetességeket – tette hozzá Tülkös Ildikó.