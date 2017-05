Kerékpárút lesz a Hősök terén

Kerékpárutat is kialakítanak a kórháztól egészen a Szőnyi utcáig, és biciklitároló is lesz. A téren húzódó egyirányú utca, illetve az úttest és a kőfal közötti gyalogos sáv bazalt nagykockakő burkolatot kap. Az utcán két fekvőrendőrrel lassítják a forgalmat.



A növényzet is megújul, a már meglévő fasorba újabb fákat ültetnek. Kicserélik a közvilágítást, és napelemes forgalomszámlálót telepítenek a Városház utca és a Dr. Imre József utca között.