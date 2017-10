Keserü Ilona festőművész lett a fődíjas, övé a Tornyai-plakett - Megnyílt a 64. őszi tárlat Vásárhelyen

– Az alkotás iránti vágy a nemzetstratégia része, mert mondani akaró nemzet vagyunk. Üzenetet akarunk eljuttatni a világnak, azért is, hogy észrevegyenek minket, és ez a megmaradás záloga lehet. Így vannak ezzel a művészek is – mondta Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a 64. Vásárhelyi Őszi Tárlat vasárnapi megnyitóján az Alföldi Galériában.Megemlítette még: oda kell figyelni a művészekre, különös megbecsüléssel kell fordulni a kultúra művelői felé, mert az alkotó juttat minket a széphez, az örömhöz. Kifejtette: az országban hiányzik a magánmecenatúra, ezért is példaértékű, hogy Vásárhely mint közösség már 64. alkalommal állt az őszi tárlat mellé. Lázár bízik benne, kialakul az a polgári középosztály, amely életében fontos szerepet kap majd a hazai kortárs képzőművészet. Hangsúlyozta: az őszi tárlat nemcsak azért fontos, mert a művészek bemutatkozhatnak, megmutathatják magukat, hanem mert mérce, megmérettetés és megmerítkezés is.Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke – akit 85. születésnapja alkalmából köszöntöttek – azt mondta, „ha a magyar közéletnek van világszínvonalú rétege, akkor az az alkotóművészeké". – Magyarország művészeti nagyhatalom, és ennek egyik bázisa Hódmezővásárhely, fontosak az itt zajló képzőművészeti események – jelentette ki.Kószó Péter, Vásárhely alpolgármestere idézte a legendás múzeumigazgató, Tornyai János szavait: Isten a művészetet gyógy- és erősítő italként adta nekünk. Majd azt emelte ki, a Vásárhelyi Őszi Tárlatot, összefonódó fogalmakként, a hagyomány, a folytonosság és a jövő jellemzi. Utóbbit igazolja, hogy a jelenlegi pályázó mezőny mintegy 50 százaléka 20-as, 30-as éveiben járó alkotó volt. A díjátadón, amelyen 21 elismerést osztottak ki, a fődíjat és a Tornyai-plakettet Keserü Ilona festőművész kapta, amit később vesz át külföldi elfoglaltsága miatt: a londoni Stephen Friedman Galeryben nyílik kiállítása.A tárlaton 134 művész 196 alkotása tekinthető meg az Alföldi Galéria földszinti termeiben december 3-áig; míg a szintén vasárnap nyílt tavalyi kiemelt díjazottak tárlata november 12-éig a Tornyai János Múzeumban.Szabó Menyhért szobrász Vásárhely és a művészeti akadémia Rudnay Gyula-ösztöndíját kapta.