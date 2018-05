Két halott egy kigyulladt vásárhelyi épületben: ma tartanak sajtótájékoztatót az ügyben

A szemtanúk elmondása szerint a mentők és a rendőrség is pillanatok alatt a Gregus utcába ért. A mentősök azonban már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Nem lehetett segíteni a két elhunyton.

– Ez szerintem elismerésre méltó volt az ő korában. A feleségét mi csak Maminak hívtuk, kedves asszony... Sajnos pár évvel ezelőtt, betegsége miatt elvesztette a lábait

Cikkünket az ügyben 11:00-kor megrendezett sajtótájékoztató után frissítjük.– Reggel 5 óra előtt pár perccel, a varrodába jövet vették észre munkatársaink, hogy ömlik a füst Lajos bácsiék házának ablakán. Azt is hallottuk, hogy pattog a tűz, de lángokat nem láttunk. Mi hívtuk ki a tűzoltókat – mondta egy asszony, aki a varrodában dolgozik.– Péntek reggel tűz ütött ki egy Gregus Máté utcai családi ház 3 négyzetméteres előszobájában. A füst pillanatok alatt betöltötte a házat, ezt látták meg az utcai járókelők – tudtuk meg Molnár Krisztinától.A megyei katasztrófavédelmi szóvivő megerősítette, két halott volt a házban. A tűz helyszínére 3 hódmezővásárhelyi egység vonult ki, és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is helyszíni szemlét tartott.Lapunk munkatársai reggel 7 órakor értek a helyszínre, amit a rendőrség minden oldalról lezárt. Akkor már sem tűzoltók, sem mentősök nem voltak a Gregus utcában, viszont feltűnően sok volt a rendőr. Nemcsak helyiek, hanem a megyei főkapitányságról is, akikkel máskor bűnügyi helyszíneken találkozunk.– Lajos bácsi és a felesége lehet a két áldozat. Mindketten 80 év körüliek, de inkább közelebb a 90-hez. Lajos bácsi a kora ellenére még nagyon aktív volt. De ez látszik a kerten és az udvaron is – mutatták a varroda dolgozói.Elmondták azt is, ahogy elérkezett a tavasz, ő mindennap kint volt a kertben, valamint mindig kapirgált. Látszik most is, hogy már kikelt a vetése. A fű is le van vágva az udvaron, a tyúkudvar pedig tisztára seperve.– mesélte egy dolgozó.Azt csak gyanítjuk, hogy a két idős ember hunyt el, megerősítést erről egyik szervtől sem kaptunk. Azt is a környék lakóitól tudtuk meg, hogy amikor kiérkeztek a tűzoltók, hajnali 5-kor az udvarban tartózkodott egy középkorú pár is. A Gregus utcaiak úgy mondták, Lajos bácsiék egyik hozzátartozója és annak élettársa. De azt nem tudták megmondani, hogy ők is ott laktak, vagy más miatt jártak ott.Mint említettük, a helyszínen nagyon sok rendőr dolgozott. A szomszédok között terjedő szóbeszéd szerint a két idős ember még a tűzeset előtt meghalt. Erről is kérdeztük a rendőrség sajtószolgálatát, de nem erősítették meg és nem is cáfolták. Az ügyről később ígértek tájékoztatást.5 óra körül a szomszéd varrodába érkező dolgozók észlelték, hogy a mellettük álló házból ömlik ki a füst. Azonnal értesítették a tűzoltókat, három vásárhelyi egység és a katasztrófavédelem műveleti szolgálata percek alatt a helyszínre ért, ahogy a mentők és a rendőrök is.Úgy tudjuk az épületben egy 80 év fölötti házaspár, Lajos bácsi és felesége lakott, de a szomszédok nem tudták megmondani, hogy a házaspár gyereke és élettársa is velük élt-e. Elmondták, hogy láttak egy középkorú párt a füstölő ház udvarában: valószínűleg az idős emberek lányát és élettársát.A tűz egy 3 négyzetméteres előszobában keletkezett de a füst az egész lakásra átterjedt.- Jelenleg helyszínelők vizsgálják át az épületet és a környéket, az utca mindkét végét lezárták a rendőrök.- Megkeresésünkre a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese elmondta,- Tűzoltó, mentő és rengeteg rendőr sorakozott péntek reggel Vásárhely egy szélső utcájában: a Gregus Máté utcában egy kigyulladt házhoz riasztották a hatóságokat.